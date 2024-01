⛅ Andámos a mexer nas nuvens e baralhámos de vez o tempo?

Uma das coisas de que mais gostei de fazer em 2023 foi ler com a minha filha. Num dos livros que partilhámos, havia a incrível teoria da avó Elisa, que acredita que "a gente nunca mais se entendeu com o tempo" desde que a humanidade chegou à Lua. Ou seja, andámos a mexer nas nuvens e, agora, "chove no Verão" e "faz calor no Inverno".

O filho da Dona Elisa não concorda com a mãe, claro está. E tentou explicar-lhe que "a ciência e a técnica têm sempre de avançar senão ainda hoje estávamos a andar de burro ou de canoa", lê-se no livro Rosa, Minha Irmã Rosa (1979), de Alice Vieira. Mas a Dona Elisa manteve-se firme na sua crença de que a viagem à Lua baralhou a meteorologia para todo o sempre.

Não é nova a ideia de que a tecnologia arrojada, aquela que altera profundamente a ordem natural das coisas, resulta invariavelmente em castigos para a humanidade. Se, por um lado, esta linha de raciocínio tem alicerces frágeis – a Natureza não é uma entidade capaz de julgar e punir –, por outro também é verdade que a industrialização modificou tanto a nossa atmosfera que nos conduziu à actual crise climática. E não têm faltado exemplos disso nas nossas páginas.

O jornalista Nicolau Ferreira, por exemplo, trouxe-nos a notícia de que o ar da Europa é o mais seco em 400 anos. Um estudo analisou anéis de árvores no continente e concluiu que, nas últimas décadas, a atmosfera tem menos vapor de água, algo que pode afectar tanto os ecossistemas como a agricultura.

Ao longo dos últimos sete dias, também mostrámos como as mudanças nos padrões das estações do ano impactaram a fauna e flora do Reino Unido. Cristiana M. Reis explica no seu texto que o aumento dos fenómenos climáticos extremos exerce "pressão" sobre as plantas e a vida selvagem, que, por sua vez, se tornam mais susceptíveis a doenças.

A repórter Marta Leite Ferreira explica-nos ainda por que é que, à medida que o aquecimento global avança mais rápido, a falta de neve ameaça a sobrevivência das estâncias de esqui na Europa. E não é só a neve que escasseia: falta água em Portugal, falta cobertura de gelo nos Grandes Lagos da América do Norte.

Se a avó Elisa não fosse uma personagem criada há quase 50 anos, de certeza que estaria a dizer que tudo isso é culpa dos foguetões que vão ao espaço. Sabemos que não é bem o caso, sabemos que a atmosfera se encheu de carbono após passarmos sucessivas décadas a queimar combustíveis fósseis.

O filho da Dona Elisa, se fosse nosso contemporâneo, também seria personagem para explicar à mãe que a mesma evolução tecnológica que nos deu motores a combustão, por exemplo, abre agora caminho para gigantescas turbinas eólicas e tantas outras máquinas que prometem uma energia mais limpa.

Em 2023, a produção de energia renovável e consumo eléctrico atingiram valores recorde em Portugal. Também no ano passado, vimos duplicar a aquisição de viaturas movidas a electricidade. Estas boas notícias trazem algum alento após um ano em que tantos recordes indesejáveis foram batidos, e recordam-nos que a tecnologia – não sendo uma panaceia – pode trazer tanto problemas como soluções.