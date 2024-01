Em família, do fundo do mar à copa das árvores

CINEMA

Isto Não É Justo

6 e 7 de Janeiro

Brinquedos com defeito, um músico sem-abrigo e uma menina que tenta encaixar-se numa nova escola. São estes os condimentos para mais uma leva de curtas-metragens no Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa), com o carimbo do Festival Play.

Macropolis, O Som da Realeza e Canta são os títulos em exibição, apontando o holofote ao justo e ao injusto à boleia do Ciclo Ética e Justiça que dá o tom à programação do teatro neste mês de Janeiro.

As sessões de cinema estão marcadas para sábado (17h30) e domingo (16h30); a entrada tem um custo de 3€. Nos mesmos dias, às 11h30, Bru Junça lê histórias sobre justiça (1€).

TEATRO

As Aventuras de Tom Sawyer

5 de Novembro a 4 de Fevereiro

A companhia bYfurcação regressa às aventuras do herói criado por Mark Twain em 1876 e tornado famoso no século seguinte com a adaptação ao cinema e à televisão.

Paulo Cintrão adapta o texto e trata da encenação da história de Tom Sawyer, o menino que preferia correr descalço nas margens do Mississípi a ir à escola ou seguir as recomendações da tia Polly.

Domingo, às 11h, no Auditório Carlos Paredes, em Benfica (Lisboa). Cada viagem custa 8€ (10€ para maiores de 13 anos).

Hansel e Gretel

10 e 11 de Janeiro

A Red Cloud Teatro de Marionetas parte do conto dos irmãos Grimm para criar um espectáculo para toda a família, musicado e imersivo, estabelecendo pontes com a actualidade. A ideia passa por, explicam em comunicado, “potenciar um pensamento consciente da natureza das coisas e das vontades”, explorando temas como o género, as condições sociais e humanas e, até, a definição de “o que é ser bruxa”.

A peça é apresentada no Teatro Municipal de Bragança, quarta e quinta, às 10h30 e às 15h. A entrada é livre, mas sujeita a levantamento prévio do bilhete.

O Principezinho

7 de Janeiro

No Centro Cultural Olga Cadaval (Sintra), entra em cena o clássico escrito por Antoine de Saint-Exupéry sobre um piloto que aterra de emergência no deserto e encontra um rapaz que diz ser o príncipe de um planeta distante, território que partilha apenas com uma rosa.

Cabe ao GATEM – Espelho Mágico interpretar a obra intemporal e (re)lembrar a lição: só vemos bem com o coração. Sábado, às 16h, com bilhetes a 5€.

DANÇA

O Quebra-Nozes

7 de Janeiro

A versão clássica do bailado com música de Tchaikovsky e coreografia de Marius Petipa e Lev Ivanov volta a fazer as honras da época festiva.

Sob a direcção de Evgeniya Bespalova, numa produção da Classic Stage, a obra-prima é temperada entre o romance e a fantasia e remete para “um sonho de Natal com bonecos animados, criaturas maléficas e um herói improvável”, refere a nota de apresentação.

Para ver no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, sábado, às 11h e às 16h. Os bilhetes custam entre 20€ e 38€.

Foto O Quebra-Nozes DR

MÚSICA

… Até Ao Mar

7 de Janeiro

Uma viagem musical pelos canais de rios e mares, mergulhando o público no mundo de sons que habitam a natureza e também a imaginação.

Interpretada pelo Pulsat Percussion Group, com comentários de Susana Henriques, tem como fonte de inspiração a curta-metragem Paddle to the Sea, de Bill Mason e do National Film Board of Canada, descrita como “uma jornada pelo mundo aquático e um verdadeiro hino à natureza”.

Domingo, às 11h, no Centro Cultural de Belém (Lisboa), com bilhetes a 12€.

Foto Pulsat Percussion Group DR

Cuba Libre

7 de Janeiro

Um espectáculo que celebra a liberdade, com notas de peito aberto e porque, salienta a nota que o apresenta, “os nossos bebés precisam ser vozes militantes da liberdade para construir o seu e o nosso futuro”.

Servido pela Musicalmente, especialista em concertos para bebés, e pelo convidado cubano David Ramy, sobe ao palco do Teatro Miguel Franco (Leiria), domingo, às 10h e às 11h30. A entrada custa 7€.

OFICINAS

Canto Medo Espanto

7 de Janeiro

Inspirada no ditado popular que diz que quem canta seus males espanta, a actividade dinamizada por Ana Bento e Bruno Pinto convida crianças dos três meses aos seis anos a juntar todos os medos numa canção. Assim se transforma um lobo mau num loco mau ou uma tempestade numa sinfonia.

Domingo, às 10h e às 11h30, na Casa da Música do Porto, com bilhetes a 12€ (criança + adulto).

PASSEIOS

Treetop Walk

6 e 7 de Janeiro

Na Fundação de Serralves (Porto) o convite é para percorrer trilhos em que a natureza e a arte se cruzam, com os pés ao nível da copa das árvores e vistas de passarinho.

Num passadiço elevado, e que se estende ao longo de 250 metros, os visitantes podem “tocar nos ramos mais altos das árvores, cheirar as suas folhas/flores, ouvir o canto das aves e quem sabe observar os seus ninhos”.

Este sábado, às 15h, há Uma Viagem Sensorial para famílias. Amanhã, à mesma hora, o convite é para entrar Na Copa das Árvores. Cada visita tem um custo de 11€ (5,50€ dos 13 aos 18 anos, grátis até aos 12 anos) e requer inscrição prévia.

Foto Treetop Walk Sofia Matos Silva

VISITAS

Museu da Filigrana

Utensílios, maquinaria e mobiliário de ourives locais compõem o espólio do museu dedicado à arte da filigrana. Instalado num solar do século XVIII, o Museu Municipal da Filigrana de Gondomar tem como missão dar mais visibilidade à história desta arte secular e, de caminho, promovê-la “como um produto turístico autêntico e diferenciador” do município.

Na montra estão, por exemplo, uma réplica da Torre de Belém, um vestido em filigrana e o Coração Colaborativo (que vem com o selo de Maior Coração de Filigrana do Mundo).

Aberto de terça a sábado, das 10h às 13h e das 14h às 18h (grátis a 2€), o museu integra a Rota da Filigrana, um roteiro com passagem pelas oficinas de filigraneiros locais, permitindo aos visitantes acompanhar de perto o processo produtivo.