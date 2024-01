Marcelo promulga com “várias reservas” avaliação da função pública

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou o diploma que revê o Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública (SIADAP), apesar de “várias reservas de enquadramento sistemático, de conteúdo e de formulação”.

“Apesar de várias reservas de enquadramento sistemático, de conteúdo e de formulação, atendendo a alguns passos, mesmo se limitados, constantes do presente diploma, o Presidente da República promulgou o diploma que procede à revisão do sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração pública”, lê-se numa nota publicada nesta quinta-feira no site da Presidência, sem mais detalhes sobre as reservas em concreto.

Segundo o executivo, as novas regras do sistema de avaliação vão permitir a 60% dos trabalhadores da função pública "andar mais rápido" na carreira, ficando garantida a possibilidade de mais funcionários atingirem o topo da carreira.

"O impacto que estimamos, quando todas as medidas estiverem em vigor [a partir de 2026], é de 150 milhões de euros por ano", disse a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, em meados de Novembro, no final de uma ronda negocial com os sindicatos do sector.

Em causa estão alterações ao SIADAP que prevêem progressões obrigatórias quando os trabalhadores acumulam oito pontos na avaliação de desempenho (em vez dos dez pontos agora exigidos) e que alargam as quotas para a atribuição das classificações mais altas (as notas de “bom” e de “muito bom” passam a ter uma quota de 30%, em vez de 25%, enquanto a menção excelente passa a abranger 10%, em vez de 5% dos trabalhadores classificados com “muito bom”).

A parte do diploma relacionada directamente com a avaliação dos trabalhadores vai aplicar-se já ao ciclo avaliativo de 2023/2024, quando a proposta inicial previa que isso acontecesse um ano depois. Com esta mudança, a produção de efeitos na carreira dos funcionários públicos também é antecipada para 2025.