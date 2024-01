O sonho do adolescente Luke Littler ruiu com a “meta” à vista

O britânico Luke Humphries pôs fim ao conto de fadas do adolescente Luke Littler, tornando-se campeão do mundo de dardos pela primeira vez, num Alexandra Palace muito concorrido, em Londres.

Littler, de 16 anos, cuja caminhada até à final tomou conta do imaginário britânico (foram centenas os fãs que dia após dia foram acorrendo ao recinto), parecia lançado para se afirmar como o mais jovem campeão do mundo, já que chegou a dispor de uma vantagem confortável no embate decisivo.

Mas o número um mundial, de 28 anos, mostrou-se à altura da alcunha que ostentava na camisola (Cool Hand Luke) e recuperou com uma precisão tremenda para vencer cinco sets consecutivos e triunfar por 7-4. Humphries conseguiu 23 pontuações máximas e uma média de 103, assegurando um cheque de 500 mil libras (cerca de 580 mil euros).

Assim que completou a missão, caiu de joelhos antes de abraçar Littler. "Não consigo traduzir em palavras o que sinto", assinalou Humphries, que tem dominado a modalidade nos últimos meses com vários títulos importantes.

"Sinceramente, estava a pensar: 'Vê se ganhas este título agora, porque ele vai dominar o mundo dos dardos em breve'. Ele vai ganhar imenso, tenho a certeza. É um jogador incrível", acrescentou.

Para Littler, 164.º do ranking mundial no arranque do torneio, caiu por terra a possibilidade de se tornar no campeão mais jovem da história. Foi uma mistura de sensação de dever cumprido com desilusão.

"Foi fantástico, mas falhei demasiado [na final]. Cheguei à final e posso não conseguir atingir outra nos próximos cinco ou 10 anos. Posso dizer que sou vice-campeão, mas só quero chegar e ganhar", resumiu.

Luke Littler venceu 25 dos 31 sets que disputou na rota até à final, quebrando o anterior recorde de precocidade estabelecido por Kirk Shepherd em 2008, então com 21 anos. "Nunca veremos um rapaz de 16 anos tão terra a terra como ele. Ele é de outro nível. É um dos melhores do mundo, não há dúvida alguma", rematou Humphries.