Quinta na TV: Elton John, A Sociedade da Neve e Michelle Yeoh

CINEMA

Rocket Man

Fox Movies, 15h40

Biopic de Elton John (nascido Reginald Kenneth Dwight). A história acompanha-o desde os tempos em que, ainda criança, encantava professores, até à consagração como estrela internacional. O espectador segue a sua parceria e amizade de décadas com o também compositor Bernie Taupin, a luta contra a depressão, abuso de drogas e as dificuldades na aceitação da sua própria homossexualidade. Estreado no Festival de Cannes, conta com argumento de Lee Hall e realização de Dexter Fletcher.

Chaos Walking - O Ruído

Fox Movies, 23h15

Num futuro distante, quando a Humanidade se viu forçada a abandonar a Terra e colonizar um novo planeta, deparou-se com um vírus devastador que exterminou todas as mulheres e mudou os homens: os seus pensamentos tornaram-se audíveis e originaram um ruído constante de emoções e palavras dispersas. Adaptação do primeiro tomo da saga de ficção científica para jovens adultos da autoria de Patrick Ness. A realização é de Doug Liman.

A Sociedade da Neve

Netflix, streaming

A 13 de Outubro de 1972, o Voo da Força Aérea Uruguaia 571 transportava uma equipa de râguebi para um jogo no Chile quando o piloto perdeu o controlo do avião. Parte da máquina desfez-se no embate com uma montanha da cordilheira andina, e outra acabou por se imobilizar no meio da neve. Dos 45 passageiros a bordo, apenas 29 sobreviveram àquele primeiro momento. Os que restaram agarraram-se à esperança da chegada de uma equipa de resgate. Desesperados, perceberam que apenas lhes restava uma forma de se manterem vivos: alimentarem-se de carne humana. Apresentado em Veneza, um drama escrito e realizado por J. A. Bayona com base num livro do jornalista Pablo Vierci.

SÉRIES

Enfermeira ao Domicílio

RTP2, 11h38

Uma enfermeira no campo. É essa a premissa desta série alemã que durou entre 2016 e 2022. Vera muda-se de Berlim para o campo, onde cuidará de vários pacientes da sua maneira muito própria numa zona sem muitos médicos.

Rocco

AMC, 22h10

Nesta série policial criada por Antonio Manzini a partir dos seus próprios livros, Rocco Schiavone, o protagonista interpretado por Marco Giallini, é obrigado a mudar-se de Roma para o Vale de Aosta, a sua terra natal, por questões de comportamento. No primeiro episódio, um cadáver foi levado através da fronteira e o sempre descontente Rocco tenta descobrir quem é o morto.

The Brothers Sun

Netflix, streaming

Bruce Sun (Sam Song Li) cresceu em Los Angeles, na Califórnia, sem saber como é que a sua família, oriunda de Taiwan, ganhava a vida. Até ao dia em que o pai é alvejado e o irmão mais velho, Charles (Justin Chien) vai até Los Angeles para proteger a mãe de ambos, Eileen (Michelle Yeoh, a oscarizada actriz malaia que fez carreira em Hong Kong). É assim que descobre o negócio da família. Uma saga de crime e drama familiar cheia de acção criada por Brad Falchuk e Byron Wu.

MÚSICA

Sara Correia - Eu Sou de Chelas

RTP1, 21h57

Em Outubro, a fadista Sara Correia apresentou o seu Liberdade no seu bairro, Chelas. André Tentugal realizou este especial, que inclui também vizinhos, amigos e familiares de Sara Correia a falar.

DOCUMENTÁRIOS

A Primavera de Pequim

RTP2, 23h01

Este documentário olha para os tempos de abertura da chamada Primavera Pequim, que se deu no final dos anos 1970, com uma abertura para a liberdade de expressão na China. Realizado por Andy Cohen e Gaylen Ross.

3x Árctico: O Alerta do Gelo

Globoplay, streaming

Os jornalistas brasileiros Ernesto Paglia e Marco Antônio Gonçalves voltam ao árctico, onde estiveram pela primeira vez há três décadas. É a terceira expedição dos dois ao Norte da Gronelândia, onde procuram os efeitos das mudanças climáticas.

INFANTIL

Santiago dos Mares

Nick Jr., 17h30

Dois episódios especiais desta série de animação centrada em piratas em alto-mar.