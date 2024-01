Portugal é um dos países onde menos se morre em casa. Quais as razões?

Portugal está em contraciclo com uma tendência global de aumento do número de pessoas que morre em casa, aponta um estudo internacional. Ao longo da última década, as mortes na habitação têm vindo a diminuir em grande parte dos 32 países participantes, na sua maioria europeus. Neste P24 ouvimos a jornalista do PÚBLICO Daniela Carmo.

