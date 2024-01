A festa acabou

Sou um admirador do dr. António Barreto, mas discordo quando em 30/12 escreveu que o PSD tem enormes responsabilidades no declínio da economia; na verdade, durante os governos do prof. Cavaco Silva o crescimento económico foi maior do que todo o crescimento registado nos restantes períodos, de 1974 até hoje.

Manuel Chaveiro Soares, Lisboa

As promessas de Montenegro

Após António Costa ter apresentado o seu pedido de demissão, a 7 de Novembro de 2023, como primeiro-ministro, o Presidente da República anunciou a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições antecipadas para 10 de Março de 2024. Luís Montenegro, ilustre advogado e político português, líder do PSD, afirma que está pronto a governar Portugal. Ele tem-se empenhado, arduamente, dando força e voz às suas intenções. Ele são promessas e mais promessas, com o sentido único, em convencer o povo, em especial, falando nas reformas, pois só ele é capaz de fazer, de dar, de melhorar a vida dos portugueses. Ele dá tudo… agora. Mas, depois de se apanhar no poleiro do poder, todas as promessas caem. Ele é igual aos outros. Esquece-se das falsas promessas que fez. Que não passam de juras promessas de amor, falsas. E, andamos assim há cerca de 50 anos, a sermos enganados.

Mário da Silva Jesus, Codivel

A candura e a ingenuidade de Manuel Loff

Manuel Loff é um colunista do PÚBLICO que aprecio ler, embora não me reveja nalguns textos que escreve, mas compreendo o que está, genericamente, subjacente ao seu pensamento e ideias que não passam de visões e apreciações mui próprias que Loff acha as mais justas. Relativamente ao conflito bélico que, presentemente, tem lugar, na Faixa de Gaza – os israelitas tentam erradicar e decepar uma organização terrorista que, infelizmente, usa os seus irmãos palestinianos como escudo humano. Não há nenhuma “israelização do Ocidente”, prof M. Loff. O sr., ainda bem que vive no Ocidente, onde existem regimes democráticos e liberais com todos os defeitos que possam ter (e têm). Infelizmente não se pode, simultaneamente, agradar a Deus e ao Diabo. Portanto, deixe de criticar, tão acerbamente, os Estados Unidos e o Ocidente.

Guerra é guerra: ou matas ou és morto. Não há alternativa. Existem formações terroristas fundamentalistas espalhadas em vários locais do mundo. Os Estados Unidos e o Ocidente têm de estar atentos e defender os seus interesses. Madeleine Albright, distinta ex-secretária de Estado dos Estados Unidos (23 de Janeiro de 1997 a 20 de Janeiro de 2001), foi uma ferrenha defensora dos direitos humanos, mas também não se coibia de dizer que “onde os interesses dos EUA estejam ameaçados, o nosso dever é estar lá”. Naturalmente que M. Loff não gostará da minha visão, nem, provavelmente, gostará de Madeleine Albright, mas, como dizia António Guterres (a propósito já não sei do quê): “É a vida...”

António Cândido Miguéis, Vila Real

Será 2024 o fim do “tabu” de Olivença?

Está aí o ano de 2024. Para além dos lógicos votos de saúde e de bem-estar material, há sempre uma esperança de que algo realmente de novo aconteça. E nestes sonhos tudo cabe, mesmo o mais improvável. Porque não? Como dizia o poeta, “eles não sabem que o sonho / é uma constante da vida / tão concreta e definida / como outra coisa qualquer...” E, na verdade, por vezes há surpresas. Novas soluções para problemas antigos. Regresso aos bastidores de temas quase esquecidos. No fundo, há em cada um de nós um ou outro pequeno espaço para uma esperança em algo mais ou menos concreto.

Talvez caiba aqui a Questão de Olivença. Quase esquecida, mas latente. O ano de 2022 teve surpresas neste campo, nomeadamente a edição dum livro da Assembleia da República sobre as razões portuguesas, e apelos, na altura, por parte de políticos de destaque, para que o tema deixe de ser “tabu”. O livro (que já vai na 3.ª edição) tem sido um êxito, mas silenciosa e discretamente. O problema é conhecido. Ocupação à revelia do direito internacional, desde 1817. Aculturação da população com maior ou menos intensidade ao longo dos últimos 200 anos. Ou colonialismo, se se quiser.

Num clima de boas relações, o que impede o Estado Português de fazer algo? Complementando, por exemplo, as já habituais cimeiras luso-espanholas? Por uma vez, aja-se um pouco como Madrid, que não deixa passar nenhuma ocasião para se pronunciar contra a ocupação britânica de Gibraltar. Porque não mostrar igual determinação? Que 2024 seja mesmo o ano em que Olivença deixe de ser “tabu”. É essa a minha esperança, que gostaria de ver transformada em certeza!

Carlos Luna, Estremoz

