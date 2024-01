Nova escola do Arneiro, em Cascais, inaugurada quinta-feira para servir mais de 200 crianças

A Câmara Municipal de Cascais inaugura nesta quinta-feira a nova escola do Arneiro de 1.º ciclo e pré-escolar, construída de raiz para servir mais de 200 crianças, num investimento de perto de três milhões de euros.

Em comunicado, a autarquia revela tratar-se de "um moderno equipamento em que o espaço exterior é tão valorizado como o espaço interior, que é dotado de equipamento informático" para servir a comunicada educativa.

A nova escola vai ter oito salas de 1º ciclo/pré-escolar, sala de apoio à aprendizagem, biblioteca/sala de expressões, sala polivalente, refeitório e cozinha para confecção local, salas de trabalho, instalações sanitárias e arrumos. Segundo a autarquia, a escola vai ainda estar "devidamente apetrechada com mobiliário e material didáctico e equipamentos informáticos".

De acordo com a nota de imprensa, foi também feita uma aposta no espaço exterior, onde se encontram campos de jogos, espaços cobertos, zonas relvadas, hortas e áreas de recreio com equipamentos distintos para as duas faixas etárias: infantil e 1.º ciclo.