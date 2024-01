Apesar da derrota e da lesão, Novak Djokovic está optimista

A alegria de Novak Djokovic por regressar à competição e vencer os primeiros encontros oficiais da época 2024 deu lugar à interrogação. O actual líder do ranking mundial de ténis perdeu com Alex de Minaur nos quartos-de-final da United Cup — que contribuiu para a eliminação da Sérvia da prova — e ressentiu-se de uma lesão no pulso direito que coloca algumas dúvidas quanto à condição em que Djokovic vai defender o título no Open da Austrália.

“Sabia que, provavelmente, não iria estar a 100%, fisicamente, emocionalmente e mentalmente competitivo na primeira semana da época. Não estive ao meu nível, mas foi um daqueles dias em que não me senti bem no court e o meu adversário jogou muito bem”, admitiu Djokovic, depois de deixar a RAC Arena, em Perth, com uma derrota pelos parciais de 6-4, 6-4, a primeira em solo australiano desde 2018.

Contudo, a lesão que já o tem afectado há uns dias não parece abalar a confiança do sérvio. “Sinceramente, acho que vai ficar tudo bem. Teve algum impacto, em particular na direita e no serviço, mas tenho tempo suficiente para chegar à forma certa para o Open”, afirmou Djokovic, que vinha de duas vitórias sobre o chinês Zhizhen Zhang (58.º) e o checo Jiri Lehecka (31.º).

Por outro lado, a exibição de De Minaur só merece elogios. O australiano de 24 anos perdeu somente um dos 34 pontos em que colocou o primeiro serviço, quando dispunha de um segundo match-point no derradeiro jogo, e não enfrentou nenhum break-point durante a hora e meia de jogo. “Novak é um competidor incrível e o que tem feito pelo desporto é bastante especial. Parece surreal, espantoso e estou muito contente por tê-lo conseguido aqui em Perth”, afirmou De Minaur que, em 2023 na mesma competição, tinha derrotado Rafael Nadal — dias antes de ser eliminado do Open da Austrália por Djokovic, no único duelo entre ambos até agora.

No Indoor Oeiras Open 1, João Domingues (803.º) foi o único português em acção em singulares. Mas o oliveirense, agora treinado por Frederico Marques, não conseguiu atingir os quartos-de-final, ao ser derrotado pelo polaco Maks Kasnikowski (324.º), por 7-5, 6-4.

Na quinta-feira, será a vez de João Sousa, Gastão Elias e Jaime Faria disputarem a segunda ronda do ATP Challenger 50.