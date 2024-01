Quarta na TV: Um convite, Estações da Vida e Revolução ou Morte

CINEMA

O Imperador de Paris

Cinemundo, 22h40

O francês Eugène François Vidocq (1775-1857) foi ladrão, soldado, desertor, prisioneiro, mestre na arte da evasão, espião, chefe de uma brigada especial da polícia de Paris e, mais tarde, fundador da primeira agência particular de informações. No início do século XIX, após anos a viver como criminoso, a escapar às autoridades ou a cumprir sentença, Vidocq resolve sair da clandestinidade e colaborar com a polícia, ajudando a encontrar os culpados de diversos crimes em Lyon. Com realização de Jean-François Richet, um drama com Vincent Cassel, Patrick Chesnais, August Diehl, Olga Kurylenko e Denis Lavant.

O Convite

TVCine Top, 23h

Neste filme de Jessica M. Thompson inspirado em Drácula, de Bram Stoker, Nathalie Emmanuel faz o papel de uma artista nova-iorquina que não consegue singrar na vida. Quando a mãe morre, a última familiar que conhece, decide fazer um teste de ADN e descobre que tem um primo do qual nunca tinha ouvido falar. É então convidada para um casamento da família.

Máximo Risco

AXN Movies, 21h10

Em 1996, o lendário realizador de acção de Hong Kong Ringo Lam rumou a Hollywood. Tal como aconteceu com muitos colegas seus, de John Woo a Tsui Hark, o protagonista do seu primeiro filme americano foi Jean-Claude Van Damme. Neste thriller de acção, a estrela belga faz de um polícia francês que descobre que tinha um irmão gémeo de quem foi separado à nascença, que cresceu como mafioso russo. Tem uma famosa cena de luta numa sauna, quase dez anos antes de Promessas Perigosas, de David Cronenberg, outro filme com máfias russas.

Estações da Vida. Vento da Desordem

RTP2, 24h

A partir de Estações da Vida, de Agustina Bessa-Luís, de 2002, Tomás Baltazar escreveu e realizou esta curta-metragem com Isabel Ruth, Chandra Malatitsch, Rafaela Sá e Ana Pedro que teve estreia no Festival de Curtas-Metragens de Vila do Conde no ano passado. É a história de um jornalista alemão que vem a Portugal falar com uma escritora que escreveu um livro que versa sobre os azulejos de estações de comboios.

SÉRIE

Classe 09

Disney+, streaming

O britânico Tom Rob Smith criou este thriller policial sobre recrutas do FBI que começam a carreira no ano 2009. Ao longo de oito episódios, esta minissérie que agora se estreia acompanha-os em três momentos distintos, o ano de 2009, no passado, os anos de 2023 a 2025, o presente, e 2034, no futuro. No elenco, nomes como Brian Tyree Henry (Atlanta), Kate Mara (House of Cards) ou Sepideh Moafi (The Deuce).

DOCUMENTÁRIOS

Francisco Martins Rodrigues - Revolução ou Morte

RTP2, 23h05

Baseando-se nos livros do próprio, Os Anos do Silêncio e História de Uma Vida, Luís Godinho assinou, no ano passado, este documentário sobre Francisco Martins Rodrigues (1927-2008), que fundou o primeiro movimento marxista-leninista em Portugal, foi membro do Comité Central do PCP até se afastar do partido, e participou na célebre Fuga de Peniche em 1960.

A Prova Existe Algures

História, 22h15

Vídeos ou fotografias que parecem provar estranhos acontecimentos, normalmente sobrenaturais, são vistos à lupa neste programa apresentado pelo jornalista Tony Harris, que passou pela Al Jazeera e a CNN. Serão ou não provas de algo? É o que se tenta investigar. Os dois primeiros episódios da terceira temporada que agora se estreia versam sobre um suposto dinossauro vivo no Congo e um OVNI em forma de patinho de borracha.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Uma das mais populares humoristas portuguesas, Joana Marques é a primeira convidada do Grande Entrevista de 2024. A ex-cara do Canal Q, guionista de Isto É Gozar Com Quem Trabalha, e anfitriã, ao lado de Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão, d’As Três da Manhã, sucesso matinal da Rádio Renascença, onde apresenta a rubrica Extremamente Desagradável, cuja versão podcast é o mais ouvido no Spotify em Portugal, falará com Vítor Gonçalves sobre a sua vida e carreira. Precede o espectáculo Desconfia, que será apresentado na Altice Arena em Março.