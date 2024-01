Françoise Bornet (1930-2023), a mulher do beijo de Robert Doisneau

Em 1950, a actriz, que morreu no Natal aos 93 anos, estava a beijar um namorado e foi abordada pelo fotógrafo. O Beijo do Hotel de Ville tornou-se numa das mais célebres fotografias de sempre

Françoise Bornet fez alguns filmes, protagonizados por estrelas como Jean Gabin ou Jean-Louis Trintignant. Mas não foi por nenhum dos 11 filmes em que participou entre 1953 e 1968 que Françoise, que morreu no Dia de Natal, aos 93 anos, ficou conhecida. Foi por ter sido metade do casal que se beija em O Beijo do Hotel de Ville, de Robert Doisneau, de 1950, uma das mais célebres fotografias de sempre, tirada perto do hotel que lhe dá o nome em Paris. A actriz morreu na Normandia, onde vivia há anos, sendo que a notícia só foi tornada pública no começo deste novo ano.

No início da década de 1950, Françoise ainda era conhecida pelo seu apelido original, Delbart – "Bornet" veio do seu marido, o realizador de cinema documental Alain Bornet. Tinha 20 anos e estudava na escola de artes dramáticas Le Cours Simon. Frequentava, com o namorado, o colega Jacques Carteaud, um café que ficava perto da escola. Estavam sempre a beijar-se. Um dia, Doisneau, em trabalho para a revista Life com a tarefa de tirar fotografias do amor à volta da cidade, reparou neles. "Já que ele achou que o que viu era agradável e aprazível, pediu-nos para fazermos outra vez, para ele", disse Françoise à Associated Press em 2005. O casal voltou ao sítio uns dias depois, beijando-se para a câmara do fotógrafo. A sessão envolveu vários retratos que foram tirados à volta da cidade e os modelos que posaram para Doisneau foram pagos por ele.

O famoso retrato a preto e branco, de Françoise e Carteaud a beijarem-se na rua, saiu na revista para a qual Doisneau trabalhava. Não fez grande mossa na altura. Mas décadas depois, nos anos 1980, mais propriamente em 1986, a fotografia ganhou uma nova vida. Foi vendida em formato poster e tornou-se um êxito enorme, aparecendo em todo o tipo de superfícies, de cortinas de banho a capas de edredão, um ícone mundial a representar o amor, a juventude e a Paris clássica. As pessoas pensavam que era um momento que tinha sido captado, mas cedo Doisneau revelou que tinha sido encenado.

Não se sabia, na altura, a identidade dos amantes. Quando a fotografia ressurgiu na capa da revista Télérama, vários casais alegaram ser as pessoas retratadas, havendo até processos em tribunal. Jean e Denise Lavergne achavam ser eles o casal e tentaram processar o fotógrafo pelo seu direito à imagem. Em 1993, Doisneau revelou a verdadeira identidade: Bornet e Carteaud. O fotógrafo morreria no ano seguinte – Carteaud viria a morrer mais de dez anos depois.

Os amantes só foram, dizia a actriz, um casal durante menos de um ano, tendo cada um seguido a sua vida – Carteaud acabaria por se dedicar à vinicultura. Em 2005, Françoise vendeu, num leilão, a sua cópia, uma das primeiras da fotografia, que lhe tinha sido enviada com um carimbo do fotógrafo. O comprador foi um coleccionador suíço. A venda rendeu-lhe 150 mil euros – os lucros das vendas e reproduções nunca chegarem até ela, já que, por a sua cara estar um pouco oculta pelo beijo, os tribunais não consideraram que o seu direito à imagem estaria em causa. Na altura, disse ao diário francês Le Monde, a "venda" marcava "um novo começo", já que não era comum fotografias alcançarem esses valores. Adicionou que ia ela própria comprar uma reprodução da fotografia, para não se esquecer do momento.