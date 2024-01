Um ano de decisões. As previsões dos editores do PÚBLICO para 2024

Neste P24, ouvimos as antevisões do ano dos editores do PÚBLICO.

Em 2024, os portugueses voltam duas vezes às urnas, com um intervalo de apenas três meses entre legislativas e europeias.

Com ameaças de recessão a pairar, os primeiros dias do ano são de um país em suspenso, à espera de um Governo que consiga resolver as várias turbulências que vêm de 2023.

No resto do mundo, também há muitas decisões em cima da mesa, a serem tomadas no meio de muita incerteza, com duas guerras a decorrer à porta da União Europeia. E no capítulo do clima aguardam-se decisões importantes, para travar o aquecimento do planeta que já estamos a sentir.

Esperam-se também muitas novidades no espaço e no campo da inteligência artificial, sempre em braço de ferro com a ética.

Por fim, há eventos desportivos para acompanhar e para nos ajudarem a escapar aos desafios do dia-a-dia.

