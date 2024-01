Na última vez que Rui Tavares esperava “ter um dia aborrecido”, Costa demitiu-se

Às 10h de uma terça-feira de Dezembro, Rui Tavares, sentado de perna cruzada, bebe o café da manhã. Com ele, no número 22 da inclinada rua Marcos Portugal, estão outras sete pessoas. A carpete verde, as imagens de papoilas e a ardósia onde se lê “Sem natureza não há planeta” confirmam que estamos a entrar na sede do Livre. Ali começava já a delinear-se a estratégia para as eleições legislativas. Mas o trabalho “a sério” só se inicia em Janeiro, porque, até lá, a agenda do deputado único está bastante preenchida e não há tempo a perder.

