Quem soube ler melhor a mensagem de Marcelo?

A mensagem de Ano Novo do Presidente da República foi bem recebida pelos partidos parlamentares, que encontraram pontos de convergência no discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, do apelo à mobilização nas eleições legislativas de Março à responsabilidade dos portugueses na escolha dos destinos do país. Mas quem terá percebido melhor as palavras de Marcelo? Tema para a análise no primeiro Soundbite de 2024.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.