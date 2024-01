SNS – falem com os emigrantes

Neste período de férias natalícias tive a oportunidade, como pediatra, de consultar dezenas de filhos de emigrantes que, aproveitando estarem em Portugal, quiseram que os seus filhos fossem observados por médicos portugueses. Os relatos que ouvi dão-me uma panorâmica da assistência pediátrica em países como a Holanda, Irlanda, Bélgica, Reino Unido, entre outros. As queixas são inúmeras – bebés de cinco meses que nunca foram vistos por um pediatra, partos assistidos apenas por enfermeiras, proibição de idas às urgências sem prévia autorização telefónica e muitas mais outras rotinas que cá se fazem na monitorização do bem-estar das crianças. Uma das crianças de cinco meses, com 39,5 de febre, foi aconselhada a ficar em casa e nem um paracetamol lhe prescreveram. Assim não há filas nas urgências. A nossa rotina de consultar as crianças sete vezes no primeiro ano de vida era para eles desconhecida. Perante esta situação, os pais sentem necessidade de levar os seus filhos a um pediatra português para saberem se está tudo bem com eles, em termos físicos e de desenvolvimento. Nós, que dizemos tão mal do nosso SNS, devíamos falar mais com os nossos emigrantes e constatar que somos uns privilegiados em termos de saúde infantil. Só sabendo o que se passa por essa Europa fora podemos qualificar o nosso sistema de saúde e não cair na análise catastrófica das nossas televisões e imprensa de direita. Quero deixar aqui este testemunho, que é o de todos os meus colegas, para esclarecimento público e informação isenta e objetiva.

José Carlos Palha, Gaia

Para onde vai este país?

Montenegro traçou duas linhas suicidas ao PSD e ao seu futuro político pessoal, ao afirmar que só governa se vencer o PS e que nunca fará acordos com o Chega, com receio de que o "pai" Cavaco lhe dê um forte puxão de orelhas. Está metido numa camisa de 11 varas, da qual nem a formação da nova AD o salvará. A AD nem tuge nem muge desde que foi anunciada há duas semanas; para além de assegurar a ressurreição parlamentar do CDS, presenteando Nuno Melo pelo Natal, e pateticamente tentar colar-se através do nome às glórias passadas de Sá Carneiro e Feitas do Amaral, é manifestamente insuficiente para conquistar o eleitorado. Passos Coelho espera com paciência pelo desaire eleitoral de Montenegro, que se avizinha certo, na ânsia de voltar a liderar o PSD, e aí o Chega terá a porta escancarada para uma coligação certeira. A IL vai ser bem penalizada pela gula de Cotrim Figueiredo por Bruxelas e pela decisão egoísta de ir a votos isolada, rejeitando liminarmente o PSD. O PCP e o BE vão ter sérias dificuldades em explicar com solidez ao seu eleitorado irritado como sacodem do capote as águas das responsabilidades erradas tomadas no tempo da “geringonça”, e as posições nada democráticas que assumiram em relação aos conflitos da Ucrânia e do Médio Oriente, e vão ser igualmente penalizados nas urnas. (...)

Emanuel Fernandes, Mirandela

Data histórica para a Marinha

A decisão do Governo de construir seis novos navios-patrulha para a Marinha de Guerra é um acontecimento histórico por dois motivos: é uma oportunidade de ouro para confirmar os estaleiros de Viana como a maior empresa no domínio da construção naval no país e uma profunda modernização dos meios navais que estão ao serviço da Armada nacional, o maior programa naval desde os tempos do ministro Fernando Quintanilha, em 1962. (…) Esperemos que, finalmente, as forças armadas possam ser mais bem apoiadas no seu processo de modernização e eficiência operacional, pois os tambores de guerra não param de soar em todas as latitudes e a previsível derrota militar da Ucrânia não augura nada de bom para a Europa.

Manuel Alves, Lisboa

2024 – o 1.º ano do resto das nossas esperanças

Com um calendário eleitoral tão recheado, poderá ser o ano de mudanças radicais ou o ano de reflexão, reformulação, renovação e acertos, tanto em Portugal como em muitas regiões do globo. Cabe aos elegíveis enveredar pelos caminhos da assertividade e desviar-se dos do dogmatismo nas suas propostas; explanar planos objetivos, claros e exequíveis de forma a evitar os oportunismos, debelando as fragilidades da democracia e reconquistando os descontentes e incrédulos. Cabe a todos os eleitores ir votar. Qualquer quebra na missão de uns ou de outros só contribuirá para degradar o menos mau dos regimes políticos com o prejuízo de todos. (…)

José M. Carvalho, Chaves