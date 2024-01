Uma viagem em modo flâneur pelas lojas históricas do Porto

Enquanto deambulava pela cidade “à maneira de flâneur”, em busca das lojas históricas do Porto, Isabel Gomes ia descobrindo nos locais onde entrava a própria história da cidade. O livro Lojas de Outrora e de Agora (Afrontamento) cruza referências dos lugares com as pessoas que por lá passaram e o contexto histórico, “numa espécie de puzzle, com várias nuances”. “O livro acaba por ser uma espécie de filme.”

O desenho em estilo cinematográfico virá da biografia da autora, cujo currículo integra vários documentários sobre arte, anos de trabalho em televisão e um doutoramento em Arte Contemporânea a ser realizado na Universidade de Coimbra. Há uns anos, Isabel Gomes sentiu a vertigem de contar as histórias daqueles lugares, com valor histórico, social e cultural. A Lei n.º 42/2017 havia sido aprovada, mas o cenário de perda era já real: não só no Porto, mas também em Lisboa e noutras cidades do mundo. E isso, diz, tinha de ser contrariado.

“A riqueza das nossas cidades não se vê só nos monumentos e paisagens, mas também nas marcas e no comércio. Estas lojas são parte do património cultural, material e imaterial”, aponta. “Se as fecharmos e abrirmos lojas iguais às existentes no mundo inteiro, mantêm-se os monumentos, mas depois os turistas vêm e já não têm nada para ver.”

Casa Chinesa esteve em risco de fechar em 2023, mas acabou por permanecer na Rua Sá da Bandeira Nelson Garrido Confeitaria Cunha fechou, apesar da classificação camarária Paulo Pimenta Fotogaleria Casa Chinesa esteve em risco de fechar em 2023, mas acabou por permanecer na Rua Sá da Bandeira Nelson Garrido

Isabel Gomes não identifica um único inimigo nesta matéria. E põe o dedo numa ferida que pode ser de todos: “A existência destas lojas também depende de nós. Acho que se frequenta pouco este tipo de lojas.” A juntar a isso, há a “especulação imobiliária”, que faz sucumbir alguns negócios. Esse “movimento tem de parar”, apela, fazendo do Governo destinatário da mensagem: “O que está a acontecer exige alguma reflexão ao nível governamental. São precisas medidas para que as lojas não desapareçam, fruto do momento ou da especulação que possa existir.”

O projecto camarário Porto de Tradição, que protege lojas históricas da cidade, é importante. Em seis anos, protegeu 110 espaços — mas 15 deles acabaram por fechar portas, apesar do “selo — e isso prova que “não chega”.

O livro Lojas de Outrora é “um convite a passear pelo Porto através do comércio tradicional”, num “itinerário alternativo aos guias turísticos”. Dividido por zonas geográficas, conta a história de 64 espaços da cidade, em áreas como vestuário, restauração, artigos religiosos, barbearia, linhos, chocolates, solas e cabedais, confeitaria, ferragens, ourivesaria, salões de chá, cafés, farmácia, livros antigos, papelaria ou tipografia.

No dia do casamento de Agustina Bessa-Luís, a 25 de Julho de 1945, a escritora fez um lanche com os convidados e família na Confeitaria do Bolhão, “que era então a confeitaria chique do Porto, para celebrar comendo umas torradas tenras”, conta Isabel Gomes no livro. Também ali se refugiaram muitos espiões durante a Segunda Guerra Mundial. Pela Arcádia andou Mário Cláudio e na Mercearia Augusto da Foz e no Chalé Suisso esteve muitas vezes Eugénio de Andrade.

Quando Isabel Gomes e a artista plástica Rita Magalhães, que assina o livro com ela, começaram a busca pelas lojas históricas, fixaram critérios semelhantes aos inscritos na Lei 42/2017 para seleccionar quais seriam ou não históricas. Mas depois disso tiveram ainda de afinar a selecção: “Escolhemos dar mais ênfase aos que tinham mais histórias para contar e riqueza etnográfica, lugares que mantêm intactas as características ao nível do património imaterial e originalidade das actividades que desenvolvem”, conta.

Entre o início do trabalho e a publicação do livro passaram vários anos. E neles sucumbiram alguns negócios, como a Casa Aleixo, a Costa Braga e Filhos ou a Confeitaria Cunha. Alguns negócios, como o das luvas, “simplesmente desapareceram” do Porto.

Estão no livro, também, algumas lojas que mantêm oficinas, pelas quais Isabel Gomes tem particular apreço. A Escovaria de Belomonte é a única da Península Ibérica que continua a fazer escovas de modo artesanal; a Alcino Ourives, na Rua de Santos Pousada, mantém uma fábrica de trabalhos de prata; a Arcádia preserva a sua fábrica na Rua do Almada e faz um “trabalho de escultura” com as suas drageias, vendidas para todo o mundo.

“Este livro quer ser um contributo para que as lojas que existem ainda continuem por muito tempo e que sejam valorizadas”, espera Isabel Gomes. “São fios de uma história de vida da cidade e dos portuenses.”