Terça na TV: Gossip Girl, Gilmore Girls e João Pedro Pais

CINEMA

O Sargento de Ferro

Fox Movies, 12h40

O ano é 1983. Clint Eastwood, aqui também realizador, é um fuzileiro naval à beira da reforma que tem a tarefa de transformar militares pouco dados ao rigor em soldados capazes de invadir Granada. No elenco deste filme de guerra estreado em 1986 há também Marsha Mason, Everett McGill e o actor e reaizador Mario Van Peebles.

Holy Spider

TVCine Top, 23h45

Jornalista em Teerão (Irão), Arezoo Rahimi chega à cidade sagrada de Mashhad para investigar a morte de várias prostitutas. Segundo o que as autoridades conseguiram apurar, as mulheres são capturadas por um homem de motorizada que as leva consigo e estrangula, abandonando os seus corpos em descampados. O filme acompanha a última noite de uma das suas vítimas e os esforços da jornalista em encontrar pistas que identifiquem o assassino. Com o problema da misoginia como tema de fundo, este thriller de Ali Abbasi é baseado na história verídica de Saeed Hanaei, um pedreiro e ex-veterano de guerra que considerava ter como missão divina acabar com a prostituição e que, entre 2000 e 2001, foi responsável pela morte de 16 mulheres.

Zombieland: Tiro Duplo

AXN Movies, 21h10

Dez anos depois das aventuras relatadas em Bem-vindo a Zombieland, Columbus (Jesse Eisenberg), Tallahassee (Woody Harrelson), Wichita (Emma Stone) e Little Rock (Abigail Breslin) criaram laços de uma verdadeira família. Apesar dos seus métodos de sobrevivência pouco comuns neste aterrorizante mundo pós-apocalíptico, os quatro tornaram-se especialistas em identificar e eliminar zombies de toda a espécie, levando uma existência relativamente tranquila. Até ao dia em que, contra todas as expectativas – ou talvez nem tanto –, Little Rock foge com um jovem hippie que conheceu e por quem se apaixonou perdidamente. Os outros, mortos de preocupação, resolvem seguir-lhe o rasto e acabar de vez com aquela loucura... Uma sequela de terror cómico que continua realizada por Ruben Fleischer.

SÉRIES

Fifteen-Love

TVCine Emotion, 22h10

Cinco anos após uma lesão a ter obrigado a abandonar, aos 17 anos, uma promissora carreira no ténis que estava prestes a rebentar, Justine Pearce é agora fisioterapeuta do clube onde treinava. Para trás tinha ficado o seu treinador, que a abandonou depois do fim da carreira, e que volta a fazer parte do seu universo, com acusações de abuso sexual à mistura. Este drama britânico que agora se estreia foi criado por Hania Elkington. Com Ella Lily Hyland e Aidan Turner.

Em Contacto

SyFy, 20h30

O SyFy volta a passar Em Contacto, a série de 2005 criada por John Gray em que Jennifer Love Hewitt é uma mulher que comunica com os mortos, funcionando como ajuda para eles poderem resolvido os conflitos que deixaram na vida anterior. Hoje passam os dois primeiros episódios.

Gossip Girl

Biggs, 21h30

Chega à segunda temporada a transmissão que o Biggs anda a fazer da série de 2007 que adaptava, pela pena de Josh Schwartz e Stephanie Savage, os livros de Cecily von Ziegesar sobre o dia-a-dia de um colégio nova-iorquino dedicado aos ricos do Upper East Side.

Gilmore Girls

Biggs, 22h10

De 2000 a 2007, Amy Sherman-Palladino deu ao mundo a história de Lorelai e Rory Gilmore, uma dupla de mãe e filha interpretada, respectivamente, por Lauren Graham e Alexis Bledel. São residentes de Stars Hollow, uma pequena cidade do Connecticut. Segunda época.

DOCUMENTÁRIOS

O Mundo num Quadro: O Chapéu de Vermeer

RTP2, 23h45

Neste documentário do ARTE assinado por Nicolas Autheman em 2020, olha-se para o quadro de 1657 por Johannes Vermeer com um militar e uma rapariga a rir. É um quadro que sempre gerou muita conversa pelo chapéu que aparece nele, e aqui é ponto de partida para uma história sobre a globalização.

MÚSICA

João Pedro Pais - 25 Anos

RTP1, 23h09

No início de Outubro do ano passado, João Pedro Pais subiu ao palco do Coliseu do Porto para assinalar um quarto de século a escrever e interpretar canções.