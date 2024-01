Veja na íntegra a mensagem de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa

Saiba mais:

No rescaldo do auge da crise política e com três eleições no horizonte, o Presidente da República fez um forte apelo à mobilização para as escolhas que os eleitores terão de fazer, associando-as ao futuro dos próximos 50 anos. Na mensagem de Ano Novo, transmitida em directo a partir do Palácio de Belém, Marcelo deixou recados ao Governo demissionário

Depois de ter considerado, há um ano, que 2023 seria um ano “decisivo”, o Presidente reconhece que o ano acabou com “mais desafios e mais difíceis do que aqueles com que havia começado”.