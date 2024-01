Com AR quase dissolvida, PSD contrata à RTP dois jornalistas para assessorar bancada

O grupo parlamentar do PSD (GPPSD) contratou, com efeitos a partir do ano novo, dois assessores parlamentares — Hugo Cadete e Inês Gonçalves, até aqui jornalistas da RTP — para reforçar a articulação entre a bancada e a direcção do partido no âmbito das eleições legislativas, isto numa altura em que se aproxima o dia 15 de Janeiro, data em que a Assembleia da República (AR) será dissolvida. Apesar de a dissolução implicar a cessação do normal funcionamento do Parlamento (passa a reunir a comissão permanente, precedida de reunião da conferência de líderes), todos os deputados continuam em funções até à tomada de posse dos parlamentares que forem eleitos nas legislativas de 10 de Março.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt