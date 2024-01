Perante todas as mudanças e todas as incertezas, o Presidente da República optou na sua mensagem de Ano Novo por uma declaração das mais inócuas dos últimos anos.

O ano de 2023, que Marcelo Rebelo de Sousa queria que não se tornasse uma oportunidade perdida, acabou pior do que começou. Terminou com mais instabilidade na política externa e uma súbita crise na política interna que terá o seu desfecho em Março com as eleições legislativas antecipadas.