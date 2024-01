Novak Djokovic vitorioso no início de uma época de regressos

Ainda não tinha terminado 2023 e já alguns dos melhores tenistas do mundo estavam a entrar em competição e dando início ao novo ano tenístico. Como é agora habitual, a United Cup abriu a época, em Perth e Sydney, com dezenas de jogadores em representação de 18 selecções. E o mais cotado dos presentes e actual líder do ranking mundial, Novak Djokovic, estreou-se oficialmente em 2024 conduzindo a Sérvia a uma vitória sobre a China na jornada inaugural: primeiro derrotando Zhizhen Zhang (58.º), por 6-3, 6-2 e, depois, ao lado da compatriota Olga Danilovic venceu Zhang e Qinwen Zheng, pelos parciais de 6-4, 1-6 e 10-6. Mas outros regressos à competição já eram há mais tempo aguardados.

Ainda na United Cup, a ex-líder do ranking e tri-campeã no Grand Slam, Angelique Kerber, disputou o primeiro encontro em 18 meses e depois de ter sido mãe em Fevereiro passado. A alemã de 35 anos entrou bem, mas acabou derrotada pela francesa Caroline Garcia, por 1-6, 6-2 e 6-2.

No WTA 500 de Brisbane, outra antiga líder do ranking feminino e detentora de quatro majors, Naomi Osaka, também voltou após uma paragem causada por exaustão mental. E no primeiro encontro desde Setembro de 2022 e após ter sido mãe há seis meses, a japonesa de 26 anos eliminou a alemã Tamara Korpatsch (84.ª), por 6-3, 7-6 (11/9).

Brisbane foi o local igualmente escolhido por Rafael Nadal para regressar ao ATP Tour, depois de uma ausência de 12 meses. O espanhol de 37 anos e vencedor de 22 torneios do Grand Slam optou por jogar também em pares, ao lado do amigo Marc López, começando com uma derrota frente aos australianos Max Purcell e Jordan Thompson, por 6-4, 6-4.

Em singulares, Nadal estreia-se esta madrugada frente ao austríaco vindo do qualifying Dominic Thiem (98.º), a quem venceu em nove de 15 duelos, com destaque para as finais de Roland Garros de 2018 e 2019.

Nuno Borges escolheu o ATP 250 de Hong Kong para abrir a época, mas entrou com o pé esquerdo. O melhor tenista português no ranking mundial, onde figura no 66.º posto, perdeu com o russo Pavel Kotov (67.º), por 6-2, 6-4, em menos de hora e meia de um embate no qual o luso de 26 anos foi penalizado pelas percentagens de primeiro serviço, abaixo dos 60%. Antes de competir no Open da Austrália, que terá início a 15 de Janeiro, Borges vai ainda disputar o ATP 250 de Auckland.

Por cá, decorre o Indoor Oeiras Open 1, o primeiro de dois torneios do ATP Challenger Tour que têm por palco os courts cobertos do Complexo de Ténis do Jamor. A armada portuguesa não recebeu reforços vindos do qualifying e é formada por Henrique Rocha (246.º), João Sousa (249.º), Gastão Elias (336.º), Jaime Faria (411.º), Tiago Pereira (748.º) e João Domingues (803.º). Todos têm estreia agendada no ATP Challenger 50 para esta terça-feira.