SNS já fez mais cirurgias programadas até Novembro do que em todo o ano de 2022

Nos primeiros 11 meses de 2023 fizeram-se 666.735 mil cirurgias programadas. No total de 2022, este número foi de 661.808, segundo dados do Portal do SNS. Há mais doentes inscritos para cirurgia.

Foi mais um ano de prova para o Serviço Nacional de Saúde (SNS): realizaram-se várias greves, as urgências funcionaram com dificuldades, registou-se um novo pico de reformas entre os médicos. Mas, ainda assim, há sinais positivos. Até Novembro já se realizaram mais cirurgias programadas no SNS do que em todo ano de 2022, segundo dados disponíveis no Portal do SNS.