Criança de dois anos morreu afogada em piscina de casa particular

Óbito foi declarado no local, depois de tentativas de reanimação por parte dos bombeiros e INEM.

Uma criança de dois anos morreu afogada, este domingo, na piscina de uma casa particular em Esmeriz, Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga, disse à Lusa fonte dos bombeiros voluntários locais.

Segundo aquela fonte, o alerta foi dado "cerca das 11h30", tendo o óbito sido declarado no local, depois de tentativas de reanimação por parte dos operacionais dos bombeiros e do INEM.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Famalicão, uma Viatura de Emergência Médica do INEM e uma equipa de apoio psicológico.

O relatório sobre afogamentos de crianças e jovens em Portugal da Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI), divulgado em Julho, dava conta de 13 casos de afogamentos noticiados, incluindo seis mortes, em 2022. Em 2021, foram encontrados 28 casos e nove deles foram fatais.

“Os casos noticiados pela imprensa nos últimos três anos, nomeadamente com desfecho fatal, são mais elevados do que nos anos anteriores”, refere-se no relatório, considerando-se que “isto poderá indiciar um aumento dos casos de afogamentos fatais nos anos mais recentes”.