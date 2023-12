Sondagem: Pedro Nuno Santos tem “maior hipótese de se tornar o próximo primeiro-ministro”

O novo líder do PS, Pedro Nuno Santos, é visto como tendo mais hipóteses de ser o próximo primeiro-ministro por 51% dos inquiridos na sondagem da Aximage para a TSF/JN/DN. O líder do maior partido da oposição, Luís Montenegro, fica atrás do socialista com o apoio de 29% dos inquiridos. No que toca aos parâmetros competência, solidariedade, influência e honestidade, Pedro Nuno vence em todos, excepto no último.

De acordo com a mais recente sondagem da Aximage, mais de metade dos inquiridos (51%) considera que o novo secretário-geral do PS “tem maior hipótese de se tornar o próximo primeiro-ministro”. Quando falamos do líder dos social-democratas, Luís Montenegro, este valor baixa para 29%, uma diferença de 22 pontos percentuais. Segundo os dados, 20% dos inquiridos ainda não sabe ou não quer responder.

Falando apenas dos eleitores socialistas, 70% dos inquiridos acreditam que o próximo primeiro-ministro (e sucessor de António Costa) será Pedro Nuno Santos. Mas no que toca aos eleitores social-democratas, o nível de confiança no seu líder, em comparação, é menor: apenas 55% do eleitorado vê Montenegro a suceder a Costa.

Pedro Nuno visto como mais competente, Montenegro mais honesto

Nesta sondagem, foi pedido aos inquiridos que comparassem o líder do PS com o líder do PSD em quatro parâmetros: competência, solidariedade, influência e honestidade. Pedro Nuno Santos vence em todos, excepto no último.

Dos inquiridos, 38% considera Pedro Nuno o mais competente, valor que baixa para 32% quando falamos de Montenegro. Trinta por cento não sabe ou não responde.

Questionados sobre quem consideram ser mais solidário/próximo das pessoas, 38% dos inquiridos destacam o secretário-geral do PS. Os inquiridos que “não sabem ou não respondem” são 32%, número acima daqueles que consideram Montenegro o mais solidário (30%).

No que toca à influência, mais de metade dos inquiridos (52%) considera que Pedro Nuno Santos é mais influente, contra 26% a favor de Luís Montenegro.

Por último, em termos de honestidade, com 30% do apoio dos inquiridos, Luís Montenegro fica à frente de Pedro Nuno Santos (25%). Contudo, 45% dos inquiridos “não sabe ou não responde” a este parâmetro.

A sondagem da Aximage para a TSF/DN/JN teve como amostra 805 entrevistas (688 online e 117 via telefone). O trabalho de campo foi realizado entre 18 e 23 de Dezembro deste ano. A taxa de resposta foi de 72,22% e o erro máximo de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é de cerca de 3,5%.