Boas Festas, Feliz Ano Novo

Em tempo de despedida de 2023, é sempre bom fazer o levantamento do ano e das perspectivas para 2024. Durante o ano, contra todas as expectativas, o Governo de maioria absoluta caiu. Caiu por sua responsabilidade: casos de suspeitas de corrupção quase diários, com governantes a serem destituídos horas depois de tomarem posse. O chefe do Governo, António Costa, sentou-se a descansar na maioria absoluta e quando deu conta toda a gente "prevaricou" nas suas costas. A nível da governação em si, depois de oito anos de Governo, o que vemos é muita parra e pouca uva: na educação, professores descontentes e dezenas de milhares de alunos sem aulas a algumas disciplinas; na saúde, o descontentamento dos profissionais e a incapacidade dos serviços de responder às necessidades mais básicas, como se tem visto nas urgências, levando médicos, enfermeiros e milhares de portugueses para o sector da saúde privada; na habitação, a sua insuficiência e a respectiva especulação, por falta de habitação pública. Perante este cenário, espero que os portugueses não acreditem naqueles que tanto os defraudaram entre 2011 e 2015, mas não deixem de penalizar o PS por tantas falhas recentes.

A nível internacional, em primeiro lugar, as guerras. Espero que a paz regresse à Ucrânia em breve, assim como à Palestina.

Mário Pires Miguel, Reboleira

Contribuição para as contas certas

A marca de um Governo que cessa funções tem sido proclamada vezes sem conta como a de um Governo de contas certas, que contribui para opiniões externas favoráveis, dando argumentos para que seja visto como um exemplo perante outros países, uma vez que apresenta um suposto saldo positivo na economia portuguesa.

A par dos números da economia, é importante que se diga que existem zonas do país onde se fecham postos da GNR, reduzindo a proximidade entre as forças de segurança e os cidadãos, deixando estes mais vulneráveis perante o aumento da criminalidade, enquanto existem zonas onde os efectivos das forças de segurança são insuficientes, para não falar da falta de motivação com que os agentes se debatem no desempenho das suas funções.

Quando perante um acontecimento em que a organização se envaidece pelo mesmo ter decorrido sem incidentes, os agentes da autoridade anónimos, aos quais é pedido o cumprimento do dever, e que em parte são responsáveis pelo sucesso do evento, questionar-se-ão se o Governo não terá também o dever de pagar o serviço prestado pela ocasião da Jornada Mundial da Juventude, ou o valor em causa também contribui para as contas certas?

Américo Lourenço, Sines

A Ordem dos Médicos também tem culpas

Todos os dias vemos o bastonário da Ordem dos Médicos (OM) a falar sobre a indiscutível e real falta de médicos. Este facto é verídico quer no SNS, quer nos privados. Muita desta falta de médicos deve-se, para além da incapacidade de vários governos, ao facto de a OM nunca ter permitido o aumento do número de alunos a frequentar Medicina nas universidades portuguesas, na altura em que devia ter acontecido, porque a previsão da falta de médicos era real. A OM preferiu a ideia do trabalho 100% garantido para quem acabasse o curso e, como vemos, o resultado está à vista. A Ordem também tem muita responsabilidade no que está a acontecer e, ao não reconhecer tal facto, é intelectualmente desonesta. É difícil reconhecer os erros, não é?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

O pacto do diabo

Afinal, Passos Coelho tinha razão, o diabo finalmente apareceu ao fim de oito anos à porta de um tribunal, no Campus de Justiça, em Lisboa, encarnando no seu próprio corpo. O anjo rebelde expulso do céu e que nos salvou do abismo, anunciou uma espécie de pacto político entre o diabo e o demónio, pois não exclui alianças entre o PSD e o Chega, acusando adversários de "indecente e má figura". Não lembra ao diabo a governação que foi "além da troika", de nesse tempo se ter vendido e de se ter privatizado a alma das empresas portuguesas ao diabo, de andar o diabo à solta na sociedade portuguesa com o brutal aumento de impostos e de ter o diabo no corpo com os cortes que efectuou em pensões e salários.

Emanuel Caetano, Ermesinde