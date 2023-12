Tempo de balanços, tempo de esperança

Se há algo que diferencia o Natal do Ano Novo é o facto de este poder ser passado com os que mais amamos, que não são necessariamente a nossa família de sangue! Podem ser, claro, mas normalmente são aqueles amigos que, se pudéssemos, teríamos escolhido para serem nossos irmãos ou primos. São aqueles com quem temos a cumplicidade de um olhar, de uma história, de uma gargalhada. Aqueles com quem choramos e rimos com vontade, com à-vontade.

Este é o dia em que nos vestimos a preceito, pomos cor na cara, levamos a garrafa de champanhe (ou de espumante, sabem que temos fantásticos espumantes?), e sentados à mesa tentamos fazer ouvir a nossa voz por cima da música. Um cenário que não é para todos, um cenário para o qual nem todos são convidados, sobretudo se tiverem filhos com necessidades especiais, como nos conta a Andréia Azevedo Soares, que sugere cinco dicas para incluir crianças com deficiência nas festas (nesta ou noutras, durante o ano), de maneira a criar ambientes mais acolhedores.

Esta é uma época de balanços e Amy Joyce, a editora da coluna de parentalidade do The Washington Post, resume tudo o que aprendeu sobre educação numa década. Confesso que, à medida que a lia, me identifiquei com o que dizia, nos cerca de 15 anos em que me especializei em educação, tive o privilégio de escrever sobre projectos fantásticos; de ler relatórios, estudos e livros; de entrevistar pedagogos, investigadores e professores. Tudo isso contribuiu tanto para, em termos profissionais, falar com propriedade sobre os temas; como, em termos pessoais, dar conselhos aos amigos, propor às escolas dos meus filhos certas mudanças (nem sempre acolhidas), e educá-los com outra confiança. Por isso, se tem filhos ou netos pequenos, leia as cinco verdades que Amy Joyce aprendeu!

Por estes dias fazemos também contas à nossa vida amorosa, à nossa relação (ou relações), o que está bem, o que pode ser melhor. Estou disposto a construir ou preparado para pôr um ponto final? A entrevista que Daniel Sampaio deu à revista Ímpar (que sai de seis em seis meses) pode dar uma ajuda nessa reflexão. Sobre a nossa vida sexual, a psicóloga clínica brasileira Laura Muller propõe quatro resoluções de Ano Novo, no jornal Folha de S.Paulo (com quem o PÚBLICO tem uma parceria). A dada altura escreve: "Perfeição não existe! E perfeccionismo só traz sofrimento." — Este pode ser um bom mantra para tudo na vida!

Esta é a altura em que prometemos mudar de hábitos, ser mais saudáveis, comer melhor, ser melhor pessoa... A psicóloga Vera Ramalho reflecte sobre a mudança do fim de ano e escreve: "Uma mudança comportamental duradoura é alcançável, desde que as pessoas tenham vontade de tentar. Conte apenas consigo e não com os outros, porque o desejo de mudança é seu e o compromisso que coloca na sua realização torna-se essencial para o desenrolar do processo." Para que as promessas possam, de facto, resultar, há que traçar objectivos que sejam fazíveis e não se martirizar se não conseguir. Mas tente! Aqui ficam algumas sugestões para ajudar o seu cérebro a formar rotinas saudáveis e abandonar os maus hábitos.

Neste final de ano, olhámos para os nossos textos mais lidos e a jornalista Carla B. Ribeiro apresenta 2023, ano ímpar cheio de histórias ímpares, que é um olhar sobre o que se passou, entre casos de celebridades, escândalos reais e histórias para reflectir. Este foi um ano em que quatro das nossas cronistas publicaram livros. Saiba quem são e sobre o que escreveram. Por fim, desafiámos alguns dos nossos cronistas a partilharem os seus desejos para o novo ano. Aqui estão.

Esta é a noite. A noite da festa, da alegria, dos amigos, dos risos, das danças. A noite das promessas, das passas, dos pedidos que fazemos de ano para ano, na esperança que se concretizem. A noite dos balanços, o que fizemos bem, o que fizemos mal, o que vamos deixar para trás e fazer melhor de amanhã em diante. A noite em que temos a certeza do que queremos e como queremos alcançar. A noite dos planos. A noite das mudanças. A noite das decisões. A noite em que acreditamos no futuro.

Boas entradas!