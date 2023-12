Tempo de espera para doentes urgentes atinge oito horas na região de Lisboa

Os tempos médios de espera para doentes urgentes nos hospitais da região de Lisboa variavam, às 08h15 deste sábado, entre cerca de oito horas no Amadora-Sintra e uma hora e meia no São Francisco Xavier. De acordo com os dados do Portal do SNS, consultados pela agência Lusa, tanto o número de doentes à espera nas urgências como o tempo de espera é mais reduzido do que nos últimos dias desta semana, em que os tempos médios chegaram a atingir as 18 horas.

Os dados apresentados no portal do Serviço Nacional de Saúde referem-se ao tempo médio de espera para atendimento nas últimas duas horas e o número de doentes apresentado indica as pessoas que se encontram actualmente a aguardar atendimento, após triagem.

No Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), o tempo de espera para doentes triados como urgentes era de oito horas e 26 minutos, estando nove doentes a aguardar pelas 08h15.

No serviço de urgência geral do Hospital Beatriz Ângelo, o tempo de espera para doentes urgentes era de seis horas e 10 minutos quando o tempo recomendado é de 60 minutos, estando 27 pessoas com pulseira amarela.

Já no serviço de urgência geral do Hospital Garcia de Orta, em Almada, 41 pessoas aguardavam com pulseira amarela, com um tempo de espera de uma hora e 46 minutos. Nesta unidade, três pessoas triadas como muito urgentes (pulseira laranja) aguardavam com um tempo de espera de um hora e 12 minutos quando o tempo recomendado é de 10 minutos.

No Hospital Santa Maria, em Lisboa, o tempo médio de espera era de duas horas e 47 minutos, estando àquela hora três pessoas com pulseira amarela no serviço de urgência central. No São Francisco Xavier, três pessoas aguardavam com pulseira amarela, com um tempo de espera de uma hora e 31 minutos.

Em Viseu, no Hospital São Teotónio, o tempo de espera para doentes urgentes era de seis horas, com 15 doentes a aguardar atendimento, após triagem. Na região do Porto, no Hospital São João, o tempo médio de espera era de duas horas e 53 minutos para doentes urgentes, encontrando-se 29 pessoas com pulseira amarela.

Nos casos de pulseira amarela, o primeiro atendimento não deve demorar mais de 60 minutos e, no caso da pulseira verde, a recomendação é que não vá além de 120 minutos (duas horas).

O Ministério da Saúde divulgou na sexta-feira que cerca de 190 centros de saúde vão estar abertos no fim-de-semana de Ano Novo, à semelhança do que aconteceu no Natal. De acordo com o calendário, no sábado, dia 30, estarão abertos 233 centros de saúde. No domingo, dia 31, estarão em funcionamento 193 unidades. Na segunda-feira, feriado, dia 1 de Janeiro, e na terça-feira, dia 2, estarão operacionais 187 centros de saúde.

Também no comunicado o Ministério da Saúde afirma que, em caso de situação de doença aguda não emergente, a utilização das alternativas disponíveis aos serviços de urgência, como os centros de saúde e os serviços digitais SNS 24, "contribui para diminuir a pressão sobre os serviços de emergência hospitalar, através de atendimentos que podem ser prestados noutros pontos do SNS".