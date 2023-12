Mais de 21 mil pessoas procuraram as urgências no dia 26. Foi o recorde do ano

No dia a seguir ao de Natal, 26 de Dezembro, o recurso às urgências do Serviço Nacional de Saúde (SNS) bateu o recorde deste ano. Mais de 21 mil pessoas (21.162) recorreram aos serviços de urgência públicos, um pico de afluência sem paralelo em 2023, a crer nos dados da monitorização diária disponíveis no portal do SNS. Nos dias seguintes, a procura diminuiu mas continuou elevada e, esta sexta-feira, vários hospitais estavam ainda com muitas horas de espera para os doentes urgentes, os triados com pulseira amarela e que devem ter resposta em uma hora, no máximo.

