Ordem ou partido da oposição?

Como utente do SNS de Matosinhos, tenho a afirmar que tanto a minha unidade de saúde familiar – USF-B — quer a sua articulação com o Hospital de Pedro Hispano têm permitido fornecer um serviço “cinco estrelas”, integrando de forma bem-sucedida uma unidade local de saúde ULS.

Sabemos que a falta de autonomia dos hospitais compromete uma boa gestão, e que o Ministério das Finanças sistematicamente obrigava os gestores públicos a pedidos de autorização que eram desastrosos para o SNS. A autonomia e a alteração do modelo de funcionamento são essenciais para uma boa gestão e, como afirma Manuel Lemos, o responsável pelos hospitais das Misericórdias, uma boa gestão permite encontrar os médicos necessários.

Ora, o bastonário da Ordem dos Médicos tem vindo a lutar contra a reforma da saúde em curso, e em particular contra as ULS, com o pretexto de que o sistema é hospitalo-cêntrico e não funciona; contraditoriamente, reconhece que a ULS de Matosinhos funciona bem, mas refere outras unidades do Alentejo que funcionam mal, isto é, verifica que é necessária uma reforma, mas quando essa reforma começa a ser implementada, tal como o PSD, reage contra essa transformação. Por vezes, ao ouvir o bastonário, não sabemos se estamos ouvir um representante duma ordem profissional ou de um partido da oposição.

Defender a manutenção da actual confusão dentro do SNS, reagindo contra a sua reestruturação, pode levar os portugueses a concluírem que o bastonário é apenas um porta-voz dos negócios da saúde.

José Cavalheiro, Matosinhos

Carmo Afonso/Papa Francisco

Carmo Afonso escreve no PÚBLICO que a bênção de casais do mesmo sexo (não é um sacramento como erradamente escreveu no mesmo jornal o padre Anselmo Borges, nem uma bênção da sua união, mas das suas pessoas) pelo Papa Francisco é um passo de gigante pela plena inclusão dos católicos LGBT na Igreja. Mas a Igreja não exclui ninguém, seja a comunidade LGBT, casais separados e com novas uniões e todos os que a ela querem pertencer. Mas desde que aceitem e observem todos os preceitos recomendados por essa mesma Igreja, pois só assim poderão aceder aos sacramentos. O que disse Cristo à mulher adúltera prestes a ser apedrejada? “Eu te perdoo, vai e não voltes a pecar.” E Carmo Afonso, tão simpatizante de certas declarações no Papa, nunca se manifestou quando este se declara abertamente contra o aborto e a eutanásia. Porque será?

Ruy Siqueira Carvalho, Ota

Gripe A entope urgências

Leio as notícias e espanto-me: quando, há mais de 40 anos, se ensaiou uma resolução deste problema com os SAP dos Postos dos SMS (Postos Clínicos das Caixas), a funcionarem todos os dias úteis das 20h às 8h e aos fins-de-semana, sábado e domingo, em 24 horas contínuas, com equipas fixas de dois médicos, um/a enfermeiro/a e um/a administrativo/a, pensei que era o início da solução. Primeiro, como experiência-piloto, no Posto da Reboleira, Amadora, e pouco tempo depois a estender-se o sistema a muitos postos clínicos dos SMS de todo o país, existiu uma tentativa honesta de afastar a “pequena doença” dos Serviços de Urgência dos grandes hospitais. Fiz parte da “experiência-piloto” e verifiquei que a adesão das populações era total. A Câmara da Amadora ainda deve ter recordações desta tentativa, já que foi um dos principais dinamizadores do projecto. Mas poucos anos depois, por razões que ignoro, pois entretanto afastei-me do projecto, tudo foi acabando. Todos os anos, quer seja por causa da recusa de horas extraordinárias dos médicos agora, quer por outras razões aventadas, o mesmo acontece por esta e outras altura do ano! As equipas dos SAP não faziam milagres, mas respondiam às necessidades da população que aparecia a toda a hora e não entupia as urgências.

Não é preciso inventar nada: apenas melhorar e incrementar o que já foi inventado há mais de 40 anos.

Jorge Horta, Portela