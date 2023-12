O destino marca a hora

O relógio não pára. Fazem-se contas à vida, ao tempo, ao que ficou e ao que vem aí. E, claro, fazem-se também, literalmente, contas. Aqui chegados, com 2024 a bater à porta, para onde queremos ir? Foi a pergunta que nos fizemos e, contas feitas, de entre muitas mais aspirações, escolhemos 12 destinos. E muito democraticamente, permitam-me dizer.

Há uma meca para os fanáticos da bola (sim, está aí o Euro 2024 e, para mais, com regresso à grande e à alemã: são dez cidades-estádio) e outra para os adeptos de (quase) todos os desportos (oui!, são os Jogos Olímpicos, de volta a Paris). Para o mais musicais (Manchester here we go), aventureiros (foi você que pediu uma Gâmbia?), para quem gosta de sentir o pulso à história contemporânea (Kosovo?) ou fica particularmente curioso com destinos de que poucos ouviram falar (repita connosco: Sanliurfa​).

A Andreia Marques Pereira tem mais na manga e já se sabe que a surpresa também é alma do negócio. Siga para aqui para as suas 12 passas das viagens, mas antes só mais um destaque que nos é particularmente caro: Timor-Leste, que está a trabalhar para se tornar um "destino turístico único" na Ásia. Como? Boa pergunta.

Enquanto não chega a próxima grande viagem, o melhor é, mais contas menos contas, celebrarmos como deve ser o fim de 2023 e redobrar as esperanças para o novo ano. Aqui fica o nosso brinde a si, caro leitor, com os devidos agradecimentos por nos ter acompanhado em tantas viagens e tantas descobertas ao longo deste ano.

Em 2024, prometemos continuar a dar voltas consigo por Portugal e pelo mundo. Saúde! E, atenção, este brinde é com um bom espumante nacional, até porque, como escreve o Pedro Garcias, além de já termos belíssimas produções neste domínio, "bebendo espumante português, sempre se ajuda a economia nacional".

P.S.. - Como sempre que olhamos para o futuro — e nesta edição há futuros nas viagens, nos carros, na gastronomia, nos vinhos... — é sempre boa ideia olhar para o passado, fica só a nota musical de que o título desta carta pertence a um clássico português, O destino marca a hora, titulo de filme, com canção homónima cantada pelo grande Tony de Matos, nos idos de 1970. A voz charmosa canta com certo drama romântico, mas fiquemo-nos por dois versos: "Temos hoje p'ra viver toda uma vida / O amanhã, que longe vem!". Até amanhã, boas viagens.