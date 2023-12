Suspeito de esfaqueamento na Luz proibido de entrar em estádios

Em causa está o incidente registado no jogo da Taça da Liga, no dia 21 de Dezembro. Indivíduo foi entretanto detido.

O homem que foi detido, na quinta-feira, por suspeitas de ter esfaqueado um adepto no Estádio da Luz, no dia 21 de Dezembro, no jogo da Taça da Liga com o AVS, terá de se de apresentar mensalmente na esquadra e ficará proibido de entrar em estádios.

"A vítima da agressão assistia ao jogo juntamente com os seus quatro familiares quando, por motivos fúteis relacionados com os assentos em bancada, se originou uma altercação, vindo o suspeito a recorrer a uma arma branca para perpetrar a agressão. De seguida colocou-se em fuga e não foi mais visto", indicou a Polícia de Segurança Pública (PSP), num comunicado divulgado na sexta-feira.

Do ataque resultaram ferimentos ligeiros sofridos na zona do abdómen, tendo a vítima sido inicialmente assistida pelas equipas de socorro presentes no estádio, para depois ser transportada para o hospital de Santa Maria.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou também um processo disciplinar ao Benfica na sequência deste incidente, infracção que pode acarretar até dois jogos à porta fechada.