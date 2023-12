Israel, base de um anti-semitismo renovado?

São antigas as raízes do anti-semitismo. Mas creio que, com o Holocausto, culminar de uma história de perseguição ao povo hebreu, emergiu, na Europa, seu principal carrasco, um ambiente geralmente simpático para com a comunidade judaica.

Entretanto, quando quase ninguém o esperaria, a extrema-direita israelita, sob influência da ideologia sionista que a sustenta, considerando ter chegado a hora da ocupação da Palestina histórica, resolveu, dando sequência a um processo que já estava em marcha há alguns anos, aprofundar a limpeza étnica das populações autóctones do território. E assim, sem benefício visível para o povo hebreu e envergonhando grande parte da Humanidade, o Governo de Israel conseguiu, em poucos meses, desbaratar o “crédito” de simpatia conquistado pelos judeus na sequência do massacre hediondo contra eles cometido pela Alemanha nazi.

Nada parece estar a ser feito ao acaso: matanças de civis, deslocações forçadas da população, generalização da fome e de doenças, prédios reduzidos a escombros; e, sobretudo, evidenciando intenção genocida, o assassínio de mulheres e de crianças, algumas destas no ventre das suas mães ou acabadas de nascer. Face ao exposto, deixo duas perguntas: que mais esperam os europeus? Estará Israel a “ressuscitar” o anti-semitismo?

Luís Pardal, Lisboa

2023, o ano da mentira de Gaza

É muito interessante a forma como Maria João Marques (M.J.M.) olha para o que a “esquerda” diz sobre a situação em Gaza, concluindo que “as escolas, os políticos e os media estão a criar gerações tão politizadas quanto ignorantes e desinformadas”. Ao justificar a sua opinião comporta-se, exactamente, como aqueles que acusa. Na verdade, esquece: (i) que a disputa daquele território entre colonizados (árabes) e colonizadores (ingleses e judeus) vem desde o início do século XX, (ii) que o Estado de Israel foi criado e imposto às populações locais artificialmente, (iii) que os radicais palestinianos e judeus preconizam expulsão mútua daquele território, e, mais grave do que isso, (iv) usa uma generalização abusiva: “A recusa repetida dos árabes da Palestina de aceitarem Israel e constituírem o seu próprio Estado em paz...”. Ora M.J.M. omite que a possibilidade dos dois Estados teve no reconhecimento do Estado de Israel por parte da OLP um passo importantíssimo (Acordos de Oslo – 1995 entre Yasser Arafat/Ytzhak Rabin) que terminou quando Rabin foi assassinado por um radical judeu.

Para ensinar História há que ter os dois olhos abertos e não apenas aquele que convém à nossa narrativa.

Fernando Vasco Marques, Várzea de Sintra

​Assim não...

Em 1990, James Baker, secretário de Estado dos EUA, disse a Gorbatchov que a NATO não se alargaria nem uma polegada para leste. O oposto tem vindo a ser feito. A guerra a que assistimos na Ucrânia é consequência desta atitude, assim como de outras que tentaram impor a vontade do Ocidente naquele território? Há quem defenda que sim.

Hoje, como ontem, EUA e União Europeia apoiam a actuação criminosa de Israel, a qual se arrasta ao longo de décadas.

Se somarmos a estas atitudes condenáveis a ausência de medidas para combatermos o aquecimento global, creio que se não substituirmos os nossos líderes por pessoas de bem seremos arrastados para a autodestruição (o Papa, ao mencionar recentemente a imoralidade do negócio das armas, denota partilhar do mesmo receio).

António Linhan, Londres

Vem lobo, vem lobo…”

Eu não queria falar disto, mas há quem o esteja a tornar tema obrigatório diário. O Chega é um partido pouco recomendável num sistema politico saudável, pela natureza de algumas propostas, pela inconsistência e irrealismo e pela fragilidade de uma estrutura one-man show… Se uma solução governativa para o país vier a passar por eles, não são boas notícias.

Agora, na outra ponta, se é que se pode assumir alguma linearidade neste universo, partidos que têm dúvidas quanto à possibilidade de a Coreia do Norte ser uma democracia, com simpatia para regimes incompetentes e brutais como a Venezuela, condescendentes com o camarada Putin, mesmo quando ele agride brutalmente um vizinho sem um mínimo de justificação ou de humanidade, também não são gente recomendável.

Todos estes podem não ser um problema para a democracia do país no sentido restrito do conceito, mas serão um problema para o modelo de país justo e livre onde queremos viver. Estes alertas constantes do “Vem lobo, vem lobo…” são apelos a que, de um lado ou de outro, ele venha mesmo (e vejam onde anda hoje o Partido Socialista francês depois de Mitterrand ter jogado um xadrez idêntico umas décadas atrás).

Carlos J. F. Sampaio, Esposende