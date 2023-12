🚂 Quão rápido quer sair de 2023?

Olá.

2023 foi… um ano. É isto. 2024 será outro. À parte desta colecção de voltas em torno do Sol ter sido boa ou má, teve acontecimentos. Houve imensas séries, golos, vencedores de concursos, guerras, filmes e muito mais momentos que nenhum ecrã ou câmara registou. Foram acontecimentos, porque sucederam, mas terão sido eventos? Temos um conceito para desafiar isso: slow television, ou filmar, transmitir e assistir a um acontecimento comum em toda a sua duração.

Há um hotel, antiga casa senhorial, por cujo jardim passa a linha do Douro. À frente há a piscina e o rio, atrás, por entre as veredas e a vegetação, ouve-se o comboio a passar, certinho como um relógio. A nossa sugestão de slow TV para acabar o ano é uma viagem de comboio pela lindíssima linha do Douro a bordo de uma locomotiva 1400 da CP. Linha do Douro: Um património sobre carris é uma ideia original da produtora Sobre Carris e é basicamente um plano contínuo que, durante mais de 3h30, apanha a perspectiva de quem conduz o comboio e simplesmente leva o passageiro-espectador nesta viagem. A RTP 1 e a RTP Internacional vão exibi-la na noite de passagem de ano.

Porque 2023 foi um ano e 2024 será outro, porque não pensar em slow TV enquanto o frenesim se instala fora de portas? A emissora pública norueguesa NRK inaugurou o conceito em 2009 também com uma viagem de comboio e o streaming há muito que apanhou boleia desta ideia com fenómenos como os programas que são horas de lareiras a crepitar, por exemplo. A arte já o tinha feito nos idos dos anos 1960, com Andy Warhol a filmar John Giorno a dormir, e os noruegueses puseram-na sobre carris e, mais tarde, sobre a água acompanhando uma viagem de mais de 130 horas de um navio. Há câmaras a acompanhar sítios de alimentação de pássaros e vários países consideraram a ideia igualmente irresistível.

Linha do Douro: Um património sobre carris tem um elenco sui generis: o maquinista António Reis, os revisores Emídio da Fonseca e Manuel José Fonseca, o inspector de tracção Rui Lourenço. Nunca aparecem. A ideia é do jornalista e colaborador do PÚBLICO especialista em ferrovia, Carlos Cipriano, de um dos jornalistas mais trabalhadores dos podcasts em Portugal (ou pelo menos dos podcasts do PÚBLICO), Ruben Martins, e do jornalista especializado em transportes públicos e mobilidade sustentável Diogo Ferreira Nunes, que entregaram a realização e o som a Luís Sobreiro e a fotografia a Bernardo Oliveira, com montagem de Luís Stoffel. A RTP aceitou o projecto na sua consulta de conteúdos, com a qual anualmente abre portas a ideias de produtores independentes, e agora o programa vai estar, além de na antena, na RTP Play.

Na semana em que se estreia mais um Dave Chappelle ou a série The Curse, ambos garantia de humor e desconforto intencionais e desorientadores, nada como uma linha férrea contínua, num dia de sol, cujo destino é certo e sabido.

O que anda a ver

Ruben Martins, jornalista do PÚBLICO e especialista em podcasts, um dos autores do documentário Linha do Douro: Um património sobre carris

"The Morning Show (Apple TV+): Depois de uma segunda temporada morna e aborrecida (altamente marcada pela pandemia), a terceira temporada é, de novo, motivo para nos colarmos ao ecrã com a fictícia história dos bastidores do mais popular programa matinal da TV norte-americana. Para quem gosta de jornalismo ou tem curiosidade em conhecer os bastidores da televisão, a ficção vai mantendo uma importante ligação com a actualidade (com constantes referências ao conflito na Ucrânia ou à revisão pelo Supremo dos EUA sobre o caso Roe v. Wade) que a torna mais próxima do espectador. No meio de tudo isso, há uma química excepcional entre Jennifer Aniston e Reese Witherspoon que vão mostrando as dificuldades de manter uma relação com origens diferentes e egos fortes. A série foi renovada para uma quarta temporada. E Succession (HBO Max), a série do ano. A luta pela sucessão de Logan Roy deixou milhões de espectadores à espera, semana após semana, por um novo episódio (fez recordar os tempos gloriosos das novelas na TV generalista). No meio de tudo isto, formaram-se cenários sobre o inesperado final da Waystar Royco e das várias personagens. Vale cada segundo, ainda que, para mim, a melhor cena da série é quando o Tom e a Shiv vão 'apanhar ar', discutindo de uma forma tão autêntica que só está ao alcance dos melhores actores."



Netflix

Sexta-feira, 29 de Dezembro

Berlim — Spin off e prequela de La Casa de Papel, são oito episódios em que o personagem da série-fenómeno ainda é "só" Andrés de Fonollosa, ladrão de casaca que tem uma missão: roubar em grande, desta feita 44 milhões em jóias. Junta um grupo de assaltantes e, simultaneamente, vive uma bela história de amor. Para um homem capaz do pior, não está mal. A série passa-se entre Paris e várias cidades espanholas, e tem a animação, o ritmo e a banda-sonora a que La Casa de Papel já habituou milhões de fãs. Oito episódios.

Sábado, 30 de Dezembro

Capitães do Mundo — Messi, Ronaldo e mais 30 capitães de equipa das selecções nacionais que competiram no Mundial de 2022 estão em foco numa série documental passada nos balneários, no campo e nos interstícios do campeonato que teve lugar no Qatar.

Domingo, 31 de Dezembro

The Dreamer — Novo especial de comédia de Dave Chappelle, um humorista que não sabe fazer comédia sem irritar pelo menos umas quantas comunidades de pessoas sensíveis às suas diatribes. Nos últimos especiais para a Netflix, Chappelle tem feito monólogos que se confundem com opinião irritada com o progresso. Agora, e como indica um trailer narrado por Morgan Freeman, que também promete aparecer no programa, fala de sonhos e inspirações.

Segunda-feira, 1 de Janeiro

Criptofraude — "Desde rapaz que Ray Trapani deseja ser criminoso." Não está mal para premissa de um documentário sobre a economia da criptomoeda. Trapani vê-se perante a possibilidade de criar um cartão de crédito para criptomoedas. Ele e um amigo montam uma rede de embuste que passa por perfis falsos no LinkedIn e o apoio de celebridades. A originalidade deste documentário é que o próprio burlão conta a sua viagem pelo mundo da economia rarefeita da fraude das criptomoedas.

A Grande Ilusão — Minissérie britânica de título original Fool Me Once sobre Maya Stern (Michelle Keegan), abalada pelo homicídio do marido Joe (Richard Armitage). Mais tarde, quando instala uma câmara em casa para vigiar a sua filha pequena, vê o seu marido. A família não tem só este problema: uma outra familiar foi morta na mesma altura. Oito episódios.

Somos o que Comemos: Um Estudo com Gémeos — Durante oito semanas, gémeos idênticos mudam de dieta e de estilo de vida para estudar o impacto de certos alimentos no seu corpo. Quatro episódios.

Quinta-feira, 4 de Janeiro

Os Irmãos Sun — O cabecilha de uma poderosa tríade taiwanesa é morto e o seu filho e lendário assassino vai a Los Angeles para proteger a mãe, interpretada por Michelle Yeoh, e o irmão mais novo. Viviam há muito separados da família de Taipé e o crime agora vai tentar apanhá-los. Apesar da premissa, é uma comédia dramática. Oito episódios.

A Sociedade da Neve — Depois da estreia nos cinemas, este filme passado em em 1972, recupera a história do fatídico voo 571 da Força Aérea uruguaia que transportava uma equipa de râguebi para o Chile e se despenhou num glaciar nos Andes. Vinte e nove dos 45 passageiros sobreviveram e são forçados a medidas extremas para sobreviver. Normalmente nestas histórias, isso envolve uns petiscos especiais.

Globoplay

Sexta-feira, 29 de Dezembro

Retrospectiva 2023 — Série documental que elenca os acontecimentos mais marcantes do ano.

Segunda-feira, 1 de Janeiro

Sinhá Moça — Novela sobre a escravatura, amor e política passada em 1886. Sinhá Moça é filha da bela e submissa Cândida e do poderoso coronel Ferreira, dono de escravos e de terras.

Quinta-feira, 4 de Janeiro

3x Ártico: O Alerta do Gelo — Documentário que fala dos efeitos das alterações climáticas a partir da Groenlândia. Três episódios que recuperam também as visitas anteriores da Globo à região em 1995 e 2007.

Cambalacho — Mítica novela brasileira sobre Naná (Fernanda Montenegro) e Gegê (Gianfrancesco Guarnieri). Naná acolhe crianças sem tecto e considera-se boa pessoa, só quer mesmo manter a filha na escola.

HBO Max

Domingo, 31 de Dezembro

Time Bomb Y2K – O final dos anos 1900 teve um sabor especial com o medo tecnológico do Y2K: um erro que poderia fazer com que os computadores interpretassem o ano 2000 como sendo 1900, lançando o caos. Este documentário usa apenas imagens de arquivo para reavaliar os esforços colaborativos e a histeria em torno deste momento.

SkyShowtime

Sexta-feira, 29 de Dezembro

The Curse — Os primeiros cinco episódios desta série estreiam-se agora e os seguintes só a 16 de Fevereiro. Nathan Fielder, Emma Stone e Benny Safdie falam-nos com sarcasmo e muito, muito desconforto, sobre micropénis, amor, a mania de se ser mais correcto e impoluto do que os outros e as maravilhas da programação da vida real.

Domingo, 31 de Dezembro

Velocidade Furiosa X — Velocidade Furiosa acelera para Portugal. É este o filme que fechou vários troços de auto-estradas e vias no nosso país no Verão de 2022, e agora chega ao streaming. Louis Leterrier realiza mais uma corrida contra o tempo da "família" criminosa mais conhecida e amada do cinema pop moderno, turbinada como só ela. Vin Diesel, agora acusado de agressão sexual, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Sung Kung, Charlize Theron, Tyrese Gibson e Chris (Ludacris) Bridges enfrentam Jason Momoa e a portuguesa Daniela Melchior.

Disney+

Quarta-feira, 3 de Janeiro

Classe 09 — Mini-série Original FX que chega à Disney+ com Brian Tyree Henry e Kate Mara nos principais papéis e a fazer lembrar um bocadinho Relatório Minoritário e Corpos. A saber: tem lugar em três pontos do tempo diferentes (2009, 2023-25 e 2034). Uma equipa do FBI serve para retratar como o uso da inteligência artificial está a mudar o sistema judicial norte-americano já que é posta ao serviço da previsão de crimes.



Opto

Sexta-feira, 29 de Dezembro

Os Eleitos — Drama desportivo português passado na Academia de Alto Rendimento do Monsanto, um centro de alto rendimento considerado uma fábrica de campeões. Estreia-se à meia-noite de dia 29 e é uma produção da SP Televisão, contando com Joana Cravo, João Maneira, João Bettencourt, Paula Magalhães, Paula Lobo Antunes, Luís Esparteiro, Custódia Gallego, Bruna Quintas, Ivo Lucas, Sandra Barata Belo ou Pedro Granger no elenco.

TVCine+

Sábado, 30 de Dezembro

Jeepers Creepers: Renasce — É o renascer da saga Jeepers Creepers, em versão tão actual que há um festival dedicado ao terror em que uma das personagens o descreve como "o Coachella do cosplay". The Creeper é uma lenda urbana, mas a cada 23 anos dizem que ele reaparece. E claro que é o que vai acontecer. Um casal de namorados vai ao festival em que todos se vestem à imagem dos seus maiores medos mas Laine, a rapariga do par, tem visões premonitórias antes de chegar ao evento. Lá, o caos acontece.

Domingo, 31 de Dezembro

Os Demónios Do Meu Avô — Estreia em televisão da primeira longa-metragem de animação stop motion feita em Portugal, assinada por Nuno Beato e parte da vaga de animação nacional que agitou as águas do cinema no nosso país durante este ano e na esteira mediática da nomeação de Ice Merchants para o Óscar de Melhor Curta de Animação. Os Demónios Do Meu Avô é uma história sobre uma jovem, Rosa, que procura as suas origens transmontanas após a morte do avô. Na terra que ele lhe deixou, vivem porém demónios de barro que o avô moldou e que a ajudarão a andar em frente na sua vida. Multipremiado, tem como argumento a escrita de Possidónio Cachapa e Cristina Pinheiro e as vozes de Victoria Guerra, Nuno Lopes, António Durães e Ana Sofia Martins. A banda sonora é dos Gaiteiros de Lisboa.

A Mulher do Lavrador — Primeiro filme de um ciclo que entrará Janeiro dentro e que é dedicado à obra de Alfred Hitchcock, mas focado nas suas obras menos conhecidas. Serão quatro dos seus filmes dos anos 1920-30. Este filme é de 1928 e centra-se no lavrador viúvo Sweetland que quer casar-se de novo. É uma comédia romântica, coisa rara na filmografia do mestre do suspense.

Terça-feira, 2 de Janeiro

Conviction — As séries continuam a dar cartas nos canais TVCine e, por conseguinte, no TVCine+. O mês começa com a série francesa de Anne Landois que conta a história de uma advogada de sucesso cuja carreira é descarrilada quando o seu marido é acusado de violação. Mas encontra um novo caminho, no direito, servindo a comunidade desfavorecida onde cresceu e da qual fugiu na adolescência. Oito episódios com estreia semanal.

Quarta-feira, 3 de Janeiro

Fifteen Love — Minissérie britânica sobre ténis e assédio. Um velho trauma volta para assombrar uma antiga prodígio do ténis, o que a faz acusar o seu antigo treinador que a levou ao mais alto nível do desporto, tendo jogado numa meia-final no torneio de Roland-Garros. O mundo do ténis é abalado pelas alegações da ex-desportista, revelando não só as pressões físicas e psicológicas do desporto de alta competição mas também as relações com dinheiro, poder e sexo nesse meio. Estreia semanal de seis episódios.

Amazon Prime Video

Domingo, 31 de Dezembro

Três Mulheres — Estreia na Prime Video das duas temporadas da série da RTP dedicada ao entrelaçar da vida de três mulheres de grande importância para a vida portuguesa, Natália Correia, Snu Abecassis e Vera Lagoa.

A Prova — Filme sobre um homem que tem de enganar um grupo de mafiosos para sobreviver a uma noite fatídica.

Segunda-feira, 1 de Janeiro

Morangos com Açúcar T2 — Depois do regresso dos alunos do Colégio da Barra na rentrée de 2022, eis que a segunda série deste franchise juvenil se estreia logo no primeiro dia de 2024 e em simultâneo na TVI e na Prime Video. Os dez episódios da segunda temporada vão ser emitidos às segundas-feiras na TVI mas ficam disponíveis, no mesmo dia, na Prime Video. Haverá uma terceira temporada antes do Verão, prometem os produtores. Aliás, ainda decorre um novo casting no Wonderland Lisboa, até ao dia 30 de Dezembro.

Perdido no streaming

Em breve, a RTP1 vai estrear Matilha, o spin off de uma das melhores séries portuguesas alguma vez feitas, Sul. É a melhor dica de final de ano que se pode dar: ver ou rever Sul para depois embarcar nas aventuras de Matilha e Mafalda, Afonso Pimentel e Margarida Vila-Nova, em papéis que lhes assentam como luvas. Está na RTP Play e na HBO Max.

Ler para ver

PÚBLICO: Fim de ciclo na televisão: menos séries de prestígio, mais programação insípida

PÚBLICO: A loucura dos Morangos com Açúcar está mesmo de volta? #ComoAssim



PÚBLICO: Bem-vindos à zona de desconforto da série The Curse

PÚBLICO: Berlim, a alforreca sedutora saída da La Casa de Papel

The Guardian: The 50 best TV shows of 2023

The Guardian: ‘A total cringe-fest’: the TV letdowns of the year

New York Times: Best TV episodes of 2023

Vulture: The Weepiest TV Moments of 2023



Até ao Próximo Episódio.