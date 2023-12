A poesia de Manuel de Freitas, longa vida às cassetes e Rothko em Paris

Foi um dos nomes maiores da nova poesia portuguesa no início do século. Só nessa primeira década publicou cerca de 30 livros. Agora, Manuel de Freitas está a reunir a sua extensa obra poética em três volumes, Levar Caminho. Neste ano foi também publicada uma colossal tradução, integral, de Gargântua e Pantagruel, de Rabelais.

Levar Caminho 2 e essa tradução mereceram grande destaque nas escolhas dos livros do ano do Ípsilon.

Nesta conversa em Lisboa, com Luís Miguel Queirós, Manuel de Freitas fala não apenas da sua poesia e da dos outros ("Uma coisa é sentir necessidade de escrever, outra é perceber o que é um poema. Acho que hoje há muito pouca autocrítica"), mas também dos lugares que a alimentam: das tabernas aos sítios da infância e adolescência.

"Aos 11 anos já tinha um fascínio enorme por tabernas", conta. "Fascinava-me o espaço, aquele silêncio – não havia praticamente televisão –, as pessoas velhas atrás do balcão, os mármores… Aos 13 anos, comecei a frequentá-las, mas aí já a beber álcool."

É um poeta sem pressas, o ritmo dele não é o deste mundo de requisições e prazos. "Nunca dependeu de mim escrever um poema, e mesmo os livros vão surgindo de coisas que preciso de resolver, de memórias que preciso de resgatar. E essa pulsão não tem nada de niilista. Pode haver ali um fundo muito negro, mas ao mesmo tempo há esse vitalismo."

É um objecto que muitos terão nos cantos mais nostálgicos do seu cérebro. Mas é um objecto vivo, resistente. A cassete áudio tem uma longa história, que começa nos anos 1960 e ainda não terminou porque o formato é hoje abraçado por muitos músicos e editoras, num curioso contraponto à imaterialidade do streaming. Luís Filipe Rodrigues conversou com o jornalista Marc Masters, que escreveu o livro High Bias: The Distorted History of the Cassette Tape.

Incansável, Mark Rothko (1903-1970) dizia querer "atingir a cor de Matisse e a intensidade emocional de Mozart". Uma retrospectiva em Paris reúne 115 pinturas do americano. Da fase figurativa dos anos 30, para muitos uma surpresa, aos clássicos que fizeram dele um dos grandes artistas do século XX. Lucinda Canelas visitou a exposição e conta-nos o que viu.

Com As Ervas Secas, Nuri Bilge Ceylan regressa à sua melhor forma, continuando a variar sobre o seu tema preferido: a distância não apenas geográfica entre as grandes cidades e a ruralidade turca. Luís Miguel Oliveira entrevistou-o em Lisboa.

Também neste Ípsilon:

- A música totalmente livre dos Vanishing Twin

- As aventuras encantatórias de João Hasselberg (num disco de 15 minutos)

- Viagem ao Sol, um documentário notável sobre as crianças austríacas que Portugal acolheu após a II Guerra Mundial

- Ed Yong e Um Mundo Imenso (ou como não conseguimos imaginar o que é ser um cão ou um morcego)

E fomos de Jon Fosse a Byung-Chul Han, de Joana Vasconcelos a Woody Allen, para reunir uma selecção de frases das muitas entrevistas que o Ípsilon publicou este ano.

Boas leituras e um excelente 2024.

