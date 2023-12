Acabar o ano sem perder terreno

O ano chega ao fim e o futebol em Portugal joga-se quase até à noite de réveillon. E há tanta gente próxima no topo da classificação da I Liga que o melhor mesmo é acabar o ano de 2023 sem passos em falso.

Com o líder Sporting a só jogar no sábado, em Portimão, nesta sexta-feira entram em acção Benfica e FC Porto. Os "encarnados" recebem o Famalicão e, em caso de vitória, põem um bocadinho mais de pressão sobre os "leões", já que sobem provisoriamente ao topo da classificação, obrigando os sportinguistas a não esbanjarem pontos no Algarve. Quanto a uma eventual perda de pontos dos benfiquistas só virá adensar a desconfiança em torno da equipa e do treinador.

Já o FC Porto também joga em casa, e frente ao último, que é o Desportivo de Chaves, pelo que é claro favorito à vitória que, a acontecer, também acrescenta uns pozinhos de pressão aos "verde e brancos". Dito isto, perder pontos seria um "escândalo" para os lados do Dragão.

Por fim, ainda que um pouco mais afastado do topo da classificação, o Sp. Braga vai ao terreno do Casa Pia, sabendo que não pode olhar apenas para cima, mas convém ter atenção também a quem vem debaixo e o Vitória está com os mesmos pontos do que os bracarenses, embora tenha um jogo a mais.

Aqui encontra o calendário e os horários das transmissões televisivas da I Liga e aqui os da II Liga.

Nos principais campeonatos europeus, Inglaterra assume protagonismo com o seu já tradicional calendário recheado. Assim, a Premier League terá jogos sábado, domingo, segunda e terça-feiras. E com seis pontos apenas a separarem o primeiro do quinto classificado todos os jogos prometem ser emocionantes.

Em Espanha, o futebol regressa já no próximo ano com uma jornada a disputar-se ao longo da semana. O jogo mais interessante da ronda está agendado para quarta-feira quando o sensacional Girona, líder a par do Real Madrid, recebe o Atlético, quarto classificado. Em Itália, o jogo mais apetecível é já neste sábado, quando a vice-líder Juventus recebe a Roma de José Mourinho, sexta classificada.

Nota para o arranque do Dakar 2024. Na sexta-feira, na Arábia Saudita, começa a mais importante prova de todo-o-terreno do mundo e que vai durar até dia 19, com vários portugueses em competição.

O que pode ter-lhe escapado no PÚBLICO

Os fundos de investimento estão a tomar conta do futebol europeu.

Cristiano Ronaldo melhor marcador de 2023, mas com asterisco.

A conversa com Paulo Jorge Pereira, seleccionador nacional de andebol, com o Europeu na mira.

Como podem os atletas transgénero competir em provas internacionais?

A história do goleador mais feminista da Premier League.

O Planisférico falou-nos da equipa que ganhou a Taça do Imperador em 2022 e em 2023 chegou aos "oitavos" da Champions asiática.