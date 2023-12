Circo de Ideias assinala em 2024 dez anos de actividade com dez edições

A editora, livraria e galeria Circo de Ideias, especializada em arquitectura e sediada no Porto, celebrará os dez anos do seu espaço no Bairro da Bouça com dez edições durante o ano de 2024, disseram os editores à Lusa.

"Acho que continua a ser um acto de resistência", diz Magda Seifert, na entrevista conjunta com Pedro Baía, os dois responsáveis pela Circo de Ideias. "Muita gente nos diz isso [sobre a resistência], mas nós vamos andando, vamos fazendo, com toda essa segurança, sem tentar dar um passo maior que a perna", acrescenta Pedro Baía.

Para assinalar os 10 anos de presença na Bouça, projectado por Álvaro Siza, o projecto vai lançar dez livros durante o próximo ano, a juntar aos 50 já editados durante esta década de actividade. Entre estes, um será dedicado inteiramente às mulheres na arquitectura em Portugal, da autoria de Patrícia Santos Pedrosa, e haverá a edição de Lisboa Brutalista, no seguimento de Porto Brutalista, publicado em 2019.

As novidades para o próximo ano reservam ainda uma adição à colecção das 18 Obras, desta vez de José Pulido Valente, após terem sido editados volumes de Bartolomeu Costa Cabral, Nuno Portas e Manuel Correia Fernandes. Também o tríptico Bande à Part, de Nuno Brandão Costa (inspirado no cineasta Jean-Luc Godard), deverá ver o número 2, Arte, Cidade e Paisagem, lançado em 2024, depois de Tipologia e Revolução. Dar-se-á ainda continuidade à edição dos encontros Team Ten Farwest, mais concretamente do de 2019 no Porto, com John Ockman, Lukasz Stanek e Tom Avermaete.

Além dos livros, a actividade da Circo de Ideias em 2024 contará com novas exposições: logo em Janeiro inaugura Todas as Direcções, de Ricardo Carvalho, que lhe valeu o prémio da Associação Internacional dos Críticos de Arte (AICA). Posteriormente, com a edição de Lisboa Brutalista, as fotografias do livro estarão expostas na galeria.