A noite em que Rui Rocha deu uma TED Talk no Pólo Norte

O palco está à sua frente. Um ajudante fixa-lhe o microfone na cara. Ouve-se, finalmente: “Pedimos uma salva de palmas para o nosso líder, Rui Rocha!” Palmas para ele, luzes sobre ele: sobe ao palco, inicia o discurso. Conta que conhece este conjunto de pessoas que tem este conjunto de problemas para os quais ele tem este conjunto de soluções. Fá-lo devagar, caminhando sobre o palco com leveza e confiança, num passo ensaiado. Abre os braços com elegância e faz pausas teatrais para olhar o chão, buscando a carga dramática com que tenta vestir o discurso decorado que traz. Quer que as histórias destas pessoas, que conhece do seu dia-a-dia, inspirem os portugueses a pôr “Portugal a crescer” (o nome do pitch). A presença em palco, a história de embalar, a inspiração servida em tetra pak — eis porque o jantar-comício da IL no Porto foi uma TED Talk.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt