As provas de aferição

As provas de aferição vieram demonstrar o que já sabíamos: o estado lastimoso em que se encontra o ensino em Portugal. Os três últimos ministros da Educação são os maiores responsáveis por esta degradação. Começou com o famigerado Estatuto do Aluno, seguido de todas as formas de facilitismo que é permitido aos alunos. No que se refere ao trabalho docente, encontrou-se num trabalho burocrático, perfeitamente inútil, uma forma de camuflar uma série de deficiências. Os alunos sabem que é muito difícil ficarem retidos, o que leva a um total relaxe. A disciplina passou a ser um factor secundário. A falta de empenho na realização destas provas é uma tremenda realidade. Como refere Filinto Lima, presidente da direcção da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas, “os alunos sabem que estas provas não contam para a avaliação [notas, digo eu, pois avaliação é outra coisa] e não se empenham”. Isto, por si só, demonstra a grande falta de respeito pela Escola. (…) Não será nada fácil a tarefa do próximo ministro da Educação e, provavelmente, ainda mais difícil será ao próximo primeiro-ministro encontrar alguém competente que aceite o cargo. Candidatos haverá, mas já sabemos quem são.

António Barbosa, Porto

Uma vitória de Pirro?

Todas as moedas têm duas faces. Trata-se de um truísmo que podemos ilustrar com o sucesso (uma das flores da mensagem de Natal do primeiro ministro!) do combate ao abandono escolar. Ao longo dos últimos anos, a sua gradual e significativa diminuição merece o aplauso da sociedade. Mas importa avaliar igualmente os custos sistémicos (ocultos, até) dessa esplendorosa descida. Deste lado da análise, todavia, parece ser de Pirro a vitória do sistema educativo. Assistimos, com efeito, à paulatina transformação da escola pública numa instituição de assistência social e/ou animação cultural. Concomitantemente, é notório o descrédito social dos diplomas escolares. Com o alargamento da escolaridade obrigatória, ademais, até aos 18 anos (em flagrante contradição, aliás, com o Código de Trabalho, no qual se estabelece o marco dos 16 como idade mínima para trabalhar), não devemos varrer para debaixo do tapete um novo fenómeno: a silenciosa transferência — da rua para os estabelecimentos de ensino — de muitos comportamentos anti-sociais, com a consequente “normalização” institucional da delinquência juvenil. Perante tudo isto, impõe-se a pergunta: será surpresa para alguém o aumento exponencial do mercado do ensino privado? Obviamente, não!

Eurico de Carvalho, Vila do Conde

O PM Costa e o sr. Feliz

Na habitual comunicação de Natal do primeiro-ministro António Costa, parecia que a mesma era dirigida aos cidadãos de outro país. Quando os doentes desesperam nas salas de urgência dos hospitais, quando as ambulâncias têm dificuldade em saber para onde transportar os doentes, quando o ensino está em desagregação, quando os profissionais de saúde, das forças de segurança e militares estão desmotivados, quando os casais não têm possibilidade de arranjar casa, António Costa anuncia ao povo que este Governo moribundo vai deixar o país renovado e esperançado! Parece Feliz e Contente com a obra executada.

Duarte Dias da Silva, Foz do Arelho

A mensagem de Natal de António Costa

A mensagem de Natal de António Costa como primeiro-ministro demissionário é a prova provada de um político do sistema com uma grande capacidade comunicativa. Só faltou escorrerem algumas lágrimas para o postal natalício ficar perfeito. Foi pena António Costa não reconhecer que deixa mais sem-abrigo nas ruas de Lisboa. Também não reconheceu que não conseguiu baixar os preços dos arrendamentos e das casas, apesar da perseguição ao alojamento local. A recuperação do tempo de serviço dos professores também ficou na gaveta. Afinal, a mensagem de Natal não é para reconhecer fracassos, mas enaltecer “vitórias”. É de reconhecer o crescimento da subsidiodependência. É impossível não falar no massacre do povo palestiniano. Nesse aspecto, é de comparar a coragem política de António Guterres com António Costa. Mais uma vez, Costa foi brilhante. Para um cargo político europeu não convém hostilizar Israel.

Ademar Costa, Povoa de Varzim

PÚBLICO Errou

Por engano, na primeira página de ontem, o tema da manchete remetia para as páginas 12 e 13 (Sociedade) do jornal, quando na realidade podia ser lido nas páginas 2 e 3 (Destaque). Pedimos desculpas pelo lapso.