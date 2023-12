Ataques russos em Zaporijjia e Kharkiv fazem várias vítimas civis

Forças russas prosseguem ataques a posições ucranianas, com registo de perda de vidas civis.

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas num ataque de artilharia russa contra uma aldeia nas margens do Dniepre, rio que separa os exércitos russo e ucraniano na região de Zaporijjia (sul), segundo as autoridades locais. O governador da aldeia de Bilenke, Iuri Malachko, precisou que todas as vítimas são civis.

As forças russas também realizaram vários ataques na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, de acordo com a polícia regional.

Uma mulher sexagenária morreu devido aos ferimentos após um bombardeamento em Vovchansk, muito perto da fronteira com a Rússia, e outras duas mulheres ficaram feridas, segundo a mesma fonte.

Três mulheres com idades entre os 58 e os 76 anos também ficaram feridas num ataque aéreo na vila de Glushkivka, disseram as autoridades.

O dia fica também marcado pelo anúncio do envio do último pacote de apoio militar deste ano dos Estados Unidos à Ucrânia, numa altura em que subsistem obstáculos políticos internos à manutenção da ajuda de Washington a Kiev. Nos últimos dias, nota também para a conquista da cidade estratégica de Marinka pelas forças russas.