Cher pede tutela do filho Elijah, que lida com “graves problemas” de abuso de substâncias

A cantora entrou com um pedido em tribunal para que lhe seja atribuída a administração dos bens do filho Elijah Blue Allman, de 47 anos.

Cher procura, segundo documentos entregues no Tribunal Superior de Los Angeles, citados pela revista People, ser a única curadora dos bens do filho mais novo, Elijah Blue Allman​, alegando que ele é “substancialmente incapaz de administrar os seus recursos financeiros (…) devido a graves problemas de saúde mental e abuso de substâncias”.

“[Cher] ama Elijah imensamente e sempre agiu com seus melhores interesses em mente”, lê-se no documento, segundo a People, no qual também se explica que a outra pessoa que poderia encarregar-se da tarefa, a ex-mulher de Elijah, Marieangela King, não ser uma hipótese viável já que a relação de ambos, alega a artista, foi “marcada por um ciclo de toxicodependência e crises de saúde mental”.

De acordo com o declarado no processo, Elijah tem direito a distribuições regulares de um fundo. No entanto, a cantora, de 77 anos, “tendo em conta os seus problemas contínuos de saúde mental e de abuso de substâncias, receia que quaisquer fundos distribuídos a Elijah sejam imediatamente gastos em drogas, deixando-o sem bens para se sustentar e pondo em risco a sua vida”.

A audiência preliminar está marcada para 5 de Janeiro e a sessão para atribuir a curadoria permanente encontra-se agendada para 6 de Março.

Os problemas com Elijah, músico conhecido profissionalmente como P. Exeter Blue, não são de hoje. Em Outubro, Cher desabafou, em declarações à People, sobre os problemas de dependência do filho, que teve com o cantor e guitarrista Gregg Allman. “Não estou a sofrer de nenhum problema que milhões de pessoas nos Estados Unidos não sofram”, disse Cher, negando o boato de que teria contratado quatro homens para o retirarem à força de um quarto de hotel em Nova Iorque, mas sublinhando estar disposta a tudo. “Sou uma mãe. Este é o meu trabalho — de uma forma ou de outra, tentar ajudar os meus filhos. Fazemos tudo pelos nossos filhos. Sempre que podemos ajudá-los, fazemo-lo porque é isso que é ser mãe.”

Além de Elijah, Cher é mãe de Chaz Bono, activista dos direitos LGBT, escritor, actor e cantor de 54 anos, fruto da sua (atribulada) relação com Sonny Bono, com quem a cantora deu os primeiros passos no mundo artístico, com a dupla Sonny & Cher.