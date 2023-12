Sexta na TV: Berlim, Os Eleitos e As Andorinhas de Cabul

CINEM A

EO

TVCine Top, 18h25

Inspirado pelo filme Peregrinação Exemplar, realizado em 1966 por Robert Bresson, Jerzy Skolimowski constrói uma história em estilo road movie onde o espectador percepciona o mundo pelos olhos de EO, um burro nascido num circo. Estreado no Festival de Cannes, onde recebeu o Prémio do Júri, EO foi nomeado para o Óscar de melhor filme internacional em 2023.

A Idade de Adaline

AMC, 22h10

Adaline (Blake Lively) nasceu em 1908. Cresceu, constituiu família e levou uma vida como a de tantas outras mulheres do seu tempo. Mas tudo mudou quando sofreu um acidente grave que lhe deixou como sequela a imunidade à passagem do tempo. Mas alguém a vai sacudir da sua existência linear e intemporal, alguém cujo amor pode valer muito mais do que imortalidade. Um drama romântico com realização de Lee Toland Krieger, também com Harrison Ford, Michiel Huisman e Kathy Baker no elenco.

As Andorinhas de Cabul

RTP2, 23h28

Apresentado em Cannes na secção Un Certain Regard, um filme de animação para um público adulto, realizado por Zabou Breitman e Eléa Gobbé-Mévellec, a partir do romance do escritor argelino Mohammed Moulessehoul (sob o pseudónimo Yasmina Khadra). A viver na capital do Afeganistão, sob domínio dos taliban, o casal Mohsen e Zunaira esforça-se por levar uma vida tranquila e não perder a esperança. Vão tentando manter a dignidade, mesmo sob o jugo dos opressores. Mas, um dia, tudo muda irremediavelmente.

A Viagem de Pedro

RTP2, 1h46

Filme de ficção histórica realizado por Laís Bodanzky, sobre uma figura definidora dos destinos luso-brasileiros: D. Pedro IV, rei de Portugal, ou D. Pedro I do Brasil, país por cuja independência se bateu e onde foi aclamado imperador. Monarca, soldado e homem de causas, abdicou do trono brasileiro para poder regressar a Portugal e combater as aspirações absolutistas de D. Miguel, seu irmão. Durante a viagem através do Atlântico, enquanto segue a bordo de um navio inglês, Pedro reflecte sobre alguns eventos cruciais do seu percurso desde que chegou ao Brasil, quando tinha apenas dez anos de idade.

SÉRIES

Berlim

Netflix, streaming

Estreia. Berlim (Pedro Alonso) salta d’A Casa de Papel para protagonista deste spin-off que nos mostra os antecedentes da sua carreira de ladrão genial. Tal como na celebrada e multipremiada série-mãe espanhola, a trama gira em torno de um golpe de milhões preparado ao milímetro. Criada por Álex Pina e Esther Martínez Lobato, Berlim desenrola-se em oito episódios.

Os Eleitos

Opto, streaming

Sonhos, índices altíssimos de competitividade e muita tensão num centro de alto rendimento. Assim se estreia na plataforma de streaming da SIC (com direito ao primeiro episódio em canal aberto) a série original que a estação descreve como “um épico drama desportivo” que promete “uma visão sem precedentes dos desafios, sacrifícios e triunfos que moldam os atletas de elite”, seja no triatlo, na corrida, no judo, no salto em comprimento ou no lançamento do peso.

A série deriva do universo da novela Papel Principal e conta com Joana Cravo, João Maneira, João Bettencourt, Bruna Quintas, Paula Magalhães, Paula Lobo Antunes, Ivo Lucas, Luís Esparteiro, Sandra Barata Belo e Pedro Granger no elenco.

3 Mulheres

Prime Video, streaming

Baseada numa ideia original do realizador Fernando Vendrell e de Elsa Garcia, 3 Mulheres ficciona, a partir de factos históricos, episódios das vidas da escritora Natália Correia (interpretada por Soraia Chaves), da editora Snu Abecassis (Victoria Guerra) e da jornalista Maria Armanda Falcão, que assinava como Vera Lagoa (Maria João Bastos). A partir de hoje, a Prime Video alberga as duas temporadas: a primeira, a abranger toda a década de 1960 e a estender-se às vésperas do 25 de Abril; a segunda, centrada no período pós-revolução, até 1982.

INFANTIL

Lego Ninjago: O Filme (VP)

Hollywood, 14h55

Com realização de Charlie Bean, Paul Fisher e Bob Logan, esta animação baseia-se na linha de brinquedos de construção protagonizada por um sábio mestre ninja, seus jovens discípulos e o temível Garmadon. Miguel Guilherme, Tomás Wallenstein, Luís Barros e Marta Peneda fazem parte do elenco vocal português.