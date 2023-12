Morreu Pope.L, “o artista negro mais simpático da América”

Num tempo em que as referências da arte performativa eram pessoas brancas, inovou com uma obra que aliava a sátira e a resistência para fazer reflectir sobre sofrimento e negritude.

A obra do artista visual e performer norte-americano Pope.L, que morreu no sábado em Chicago, aos 68 anos, "frustrava as leituras fáceis", alundindo "à condição dos negros norte-americanos sem declarar abertamente o que tentava comunicar", escreveu Alex Greenberger, editor do jornal The ArtNews, no obituário que lhe dedicou esta quarta-feira, dia em que foi divulgada a notícia da sua morte.