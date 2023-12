E as crianças palestinianas?

As crianças palestinianas, tais como todas as outras do mundo inteiro, continuam a ser vítimas dos desejos incontroláveis dos mais diversos agressores, seja a Rússia, Israel ou outro qualquer país. A verdade é que, em Gaza, tal como noutros locais do mundo, o nome do invasor e do criminoso é conhecido. É por isso que o verso “Vemos, ouvimos e lemos./ Não podemos ignorar”, verso político escrito por Sophia de Mello Breyner Andresen para a vigília na capela do Rato contra a guerra colonial e a favor da liberdade, e posteriormente cantado por Francisco Fanhais, em 1970, não pode ser esquecido. Estas crianças, palestinianas, para além dos milhares que infelizmente e sem razão foram mortos, vivem privadas de tudo, como família, água e comida, e as atitudes recentes de Israel, em que os bombardeamentos indiscriminados são constantes, só podem contribuir para que, no futuro e infelizmente, estas crianças sejam profundamente revoltadas. O mundo civilizado, condenando obviamente o massacre realizado pelo Hamas, não pode calar-se perante o que vê, ouve e lê, e, por isso, custa a aceitar que não seja internacionalmente aceite um cessar-fogo humanitário. As tragédias, infelizmente, existem por culpa dos homens e o fechar dos olhos para não as ver é, desculpem-me, uma covardia. São milhares de crianças que estão em causa. É preciso acordar e esse acordar não pode ser comandado pelo nome do país que agride e mata.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

A nova imagem da bandeira de Portugal

Perfeitamente descabida e berrante em demasia é a nova imagem da bandeira da República Portuguesa. Será mesmo para substituir a “velha” bandeira? Afirmam os inovadores da nova imagem que esta é mais “inclusiva, plural e laica, respondendo de forma mais eficaz aos novos contextos determinados pela sofisticação da comunicação digital, dinâmica, e por uma consciência ecológica reforçada”. Que bonito fraseado! Com esta renovação da bandeira, parte da simbologia histórica de Portugal acaba por se eclipsar, como sejam os sete castelos, as suas quinas, as chagas e a esfera armilar. A bandeira portuguesa, tal como se apresentava, seria, para certos iluminados, demasiado ofensiva e belicosa. E, deste modo, uma minoria das minorias altera o visual da bandeira apresentando-a mais “simplificada”, com um rectângulo vermelho e outro verde, separados por uma bola amarela que mais parece uma bola de ténis. Concluindo: uma verdadeira palurdice e frioleira, esta inovação da bandeira de Portugal.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Uma imprensa amordaçada

É triste constatar que, passados mais de 200 anos, a liberdade de imprensa não é um dado adquirido. Assim como qualquer cidadão tem o direito de falar, de escrever e de imprimir livremente, de tornar público o que lhe aprouver, também lhe deve assistir o direito de ouvir, de ler e de tomar conhecimento do que os outros dizem, escrevem e pensam. A liberdade de imprensa não é uma via de sentido único. Ela tem de ter dois sentidos. Isto, a propósito da passividade com que a nossa imprensa, e não só a nossa, aceitou a censura no apagamento do canal russo de televisão RT e da agência de informações Sputnik, após a Rússia ter invadido a Ucrânia. Ao procederem deste modo, os nossos governantes passaram aos cidadãos um certificado de menoridade, como que incapazes, e impedindo-os de avaliar, de ajuizar, de discernir o que é verdadeiro do que é falso no que os outros pensam, dizem, escrevem ou mostram. É uma usurpação inaceitável. Os cidadãos foram tratados como débeis mentais e a nossa imprensa, salvo raras excepções, pouco ou nada disse.

Ronald Silley, West Vancouver, Canadá

Os três castelos

Alandroal, o município dos três castelos – Alandroal, Juromenha e Terena –, perdeu, em 70 anos, 60% da sua população e o êxodo tende a continuar. A sua gente viu, certamente com agrado, o aparecimento próximo de um enorme lago artificial, Alqueva, que facilitaria a reconversão da tradicional economia agrária em economia turística, mais prometedora. E viu, também, construir, uma linha férrea, dita de alta velocidade, e uma estação próxima para cruzamento de comboios, equipamento que ajudaria essa reconversão. Mas a estação foi declarada interdita ao serviço de passageiros, porque a linha seria exclusiva para mercadorias, restrição bizantina porque mercadorias não circulam em alta velocidade e o tráfego existente é muito reduzido. Afinal, a linha vai também servir para passageiros e não parece razoável manter esta exclusão: o comboio Intercidades de Évora pode ser alongado a Elvas e Lisboa ficar assim ligada às novíssimas estações de Redondo e Alandroal-Juromenha.

Eduardo Zúquete, Lisboa