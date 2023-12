Encontrado morto actor de Parasita em parque de Seul

O actor sul-coreano Lee Sun-kyun, famoso pelo papel no filme Parasita, vencedor do Óscar de Melhor Filme em 2020, foi encontrado morto, informou esta quarta-feira a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

O actor, de 48 anos, foi encontrado dentro de um veículo, num parque no centro de Seul, com um briquete de carvão aceso ao seu lado, disse a Yonhap, que citou a polícia.

A morte do actor foi também confirmada pelos serviços de emergência médica sul-coreanos, depois de a polícia ter indicado, antes, que Lee tinha sido encontrado inconsciente, sem especificar o local.

Lee Sun-kyun estava a ser investigado pela polícia por suspeita de consumo de cannabis e outras drogas psicotrópicas. O escândalo manchou a imagem de actor de sucesso no país, privando-o de trabalhos na televisão e de contratos publicitários, de acordo com vários meios de comunicação sul-coreanos.

Os media sul-coreanos, incluindo a Yonhap, acrescentaram que a polícia andava à procura de Lee depois de a família ter comunicado que o actor tinha saído de casa e deixado uma mensagem semelhante a uma nota de suicídio.

Linhas de Apoio e de Prevenção do Suicídio em Portugal <p><strong>SOS Voz Amiga</strong></p> <p>Lisboa<br> Das 15h30 às 00h30<br> 213 544 545 — 912 802 669 — 963 524 660</p> <p><strong>Conversa Amiga</strong><br> Inatel<br> Das 15h às 22h<br> 808 237 327<br> 210 027 159</p> <p><strong>Vozes Amigas de Esperança de Portugal</strong><br> Voades-Portugal<br> Das 16h às 22h<br> 222 030 707</p> <p><strong>Telefone da Amizade</strong><br> Porto<br> Das 16h às 23h<br> 228 323 535</p> <p><strong>Voz de Apoio</strong><br> Porto<br> Das 21h às 24h<br> 225 506 070</p> <p><strong>SOS Estudante</strong><br> Linha de apoio emocional e prevenção do suicídio.<br> Todos os dias das 20h à 1h (excepto férias escolares)<br> 915246060 (Yorn) — 969554545 (Moche) — 239484020 (Fixo)</p> <p>Todas estas linhas são de duplo anonimato — garantido tanto a quem liga como a quem atende. Para encaminhamento, a linha do SNS24 (808 24 24 24) é assumida por profissionais de saúde.</p>

Mais conhecido internacionalmente pelo filme Parasita, no qual interpretou o chefe de uma família rica, Lee conquistou, em 2021, um prémio do Screen Actors Guild atribuído ao "elenco de um filme".

Foi nomeado para o prémio de melhor actor nos International Emmy Awards pelo desempenho no thriller de ficção científica Dr. Brain no ano passado.

Figura familiar nos ecrãs sul-coreanos durante décadas antes de alcançar fama no estrangeiro com Parasita, Lee actuou em séries populares como Coffee Prince (2007), Behind The White Tower, Pasta (2010) e My Mister (2018).