Quinta na TV: liberdade, Diferença e A Cor Púrpura

A música dos “ujos”, a Casa Flutuante de Nascimento, as investigações n’O Vale da Felicidade e uma viagem no Polar Express são outras sugestões do dia.

CINEMA

Grita Liberdade

AMC, 22h11

Donald Woods (Kevin Kline) é jornalista na África do Sul do apartheid. A sua vida muda quando conhece o activista Steve Biko (Denzel Washington) – e o seu destino trágico. Dirigido por Richard Attenborough, o filme obteve três nomeações para os Óscares, incluindo melhor actor secundário para Washington.

Liberté

RTP2, 23h02

Um grupo de libertinos franceses do século XVIII, fugidos ao regime conservador de Luís XVI, espalha ideias anti-autoridade, angaria noviços e exercita a libertinagem numa floresta. Procuram o apoio do Duque de Walchen, um sedutor alemão de mente aberta que não se deixa vergar pela hipocrisia da sociedade. Assinado pelo catalão Albert Serra, Liberté venceu o Prémio Especial do Júri do Festival de Cinema de Cannes, em 2019.

SÉRIES

O Vale da Felicidade

RTP2, 22h01

Começa a terceira temporada da multipremiada série criminal da BBC em que Sarah Lancashire dá vida à sargento Catherine Cawood, a braços com os difíceis casos que grassam no Vale da Felicidade (que de feliz tem muito pouco) e com a atribulada vida pessoal.

Casa Flutuante

TVCine Top, 00h45

Versão em minissérie do filme de José Nascimento, com três episódios para ver de uma assentada. É a história de Araci, mulher indígena da Amazónia que, depois de uma tragédia às mãos de fazendeiros, vem viver para Mértola com o marido e a neta, onde procura manter os rituais e valores das suas raízes.

Rodada entre os dois países e co-escrita por Nascimento e Ana Pissarra, Casa Flutuante tem banda sonora de Flak e é interpretada por Carolina Virguez, Inês Pires Tavares, Bernardo Mayer, Carla Maciel e Vítor Norte.

DOCUMENTÁRIOS

40 Anos de Diferença

RTP2, 20h39

Com autoria de Isabel Falcão e realização de Francisco Teotónio Pereira, percorre 40 anos da Galeria Diferença, “reconhecida pela liberdade proporcionada aos artistas que expõe, pela componente formativa que nunca abandonou e pelo permanente apoio aos jovens artistas, muitos deles hoje internacionalmente reconhecidos”, explica a sinopse.

Conta com testemunhos de artistas, curadores e outros que contribuíram para o caminho desta galeria histórica (na verdade, uma cooperativa) que Lisboa viu nascer em 1979 e que deixaria marcas no panorama artístico da cidade e do país.

Oprah and the Color Purple Journey

HBO Max, streaming

Estreia. Em 1985, Oprah Winfrey contracenava com Whoopi Goldberg, Margaret Avery, Danny Glover e outros actores em A Cor Púrpura, o filme de Steven Spielberg que adaptava o romance de Alice Walker, dando a conhecer a um público mais vasto a história de Celie, uma mulher negra no Sul profundo e esclavagista dos EUA do início do século XX.

Para Oprah, que esteve indicada para o Óscar de melhor actriz secundária (uma das 11 nomeações que o filme teve), representou o projecto de uma vida. Um projecto que não se esgotou no filme em que entrou há quase 40 anos. Recentemente, produziu uma nova adaptação ao cinema, em formato de musical, juntamente com Spielberg, Scott Sanders e Quincy Jones. Neste documentário, leva-nos aos bastidores enquanto reflecte sobre o impacto da obra de Walker nas suas diversas formas.

MÚSICA

António Zambujo e Miguel Araújo na Altice Arena

RTP1, 23h51

Em Outubro passado, os “ujos” voltaram a juntar-se em palco, sete anos depois de uma parceria que se traduziu em dezenas de datas, salas esgotadas e muita cumplicidade. Mestres na arte de desbravar os substratos profundos da sociedade portuguesa com musicalidade e engenho, os cantautores dão a escutar temas dos respectivos repertórios, lado a lado com trabalhos compostos em conjunto.

INFANTIL

Polar Express

AXN Movies, 9h43

Robert Zemeckis assina esta adaptação, nomeada para três Óscares, do conto de Natal do norte-americano Chris Van Allsburg. É a aventura de um rapazinho com poucos motivos para acreditar no que quer que seja, que embarca numa extraordinária e transformadora viagem de comboio ao Pólo Norte.