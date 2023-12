Dez mortos em tempestades na Austrália, milhares de pessoas sem electricidade

Pelo menos dez pessoas morreram na Austrália depois de fortes tempestades que atingiram o leste do país durante as festas de Natal, disseram as autoridades esta quarta-feira, acrescentando que há dezenas de milhares de propriedades ainda sem energia.

O mau tempo assolou os estados de Victoria, Nova Gales do Sul e Queensland nos dias 25 e 26 de Dezembro, trazendo grandes pedras de granizo e chuvas torrenciais. Os ventos fortes arrancaram telhados e derrubaram árvores em algumas das zonas mais afectadas. Mais de 90 000 famílias continuam sem electricidade.

Três homens morreram depois de um iate com 11 pessoas a bordo se ter virado perto de Green Island, em Moreton Bay, durante a tempestade, disse ainda aos jornalistas a Comissária da Polícia de Queensland, Katarina Carrol.

Duas mulheres foram encontradas mortas perto da cidade de Gympie, cerca de 180 km ao norte da capital do estado de Brisbane, depois de terem sido arrastadas por canais de águas pluviais inundados, disse a polícia. Uma menina de nove anos foi encontrada morta depois de ter desaparecido num canal de águas pluviais no sul de Brisbane.

As autoridades alertaram para o facto de os rios e ribeiros que sobem rapidamente poderem rebentar as margens, inundando os parques de campismo, que normalmente ficam cheios durante as semanas do Natal e do Ano Novo.

Segundo a polícia, um homem foi encontrado morto num parque de campismo em Victoria após uma inundação repentina. Pensa-se que estava a acampar com uma mulher que foi encontrada morta na terça-feira.

Duas pessoas morreram devido à queda de árvores.

A tempestade derrubou uma linha eléctrica de betão, o que foi "bastante significativo e sem precedentes", afirmou o autarca de Queensland, Steven Miles, durante uma conferência de imprensa. Miles afirmou que os prejuízos causados pelo ciclone Jasper, que atingiu o estado no início do mês, e pelas últimas tempestades poderão ascender a "milhares de milhões".

O Bureau of Meteorology da Austrália previu mais chuva, embora se espere que o tempo mais agressivo diminua na quarta-feira. "Felizmente, hoje, não esperamos ver uma actividade de trovoada tão generalizada, mas ainda há um risco de trovoadas severas em toda a costa Leste", disse o meteorologista Jonathan How à televisão ABC.

Estas tempestades seguem-se a ondas de calor intensas na Primavera que resultaram em vários incêndios florestais e depois do ciclone Jasper ter causado danos generalizados.

"Quando começamos a juntar as experiências deste Verão até agora, é evidente que estamos a viver uma era de consequências climáticas crescentes", disse Simon Bradshaw, diretor de investigação do Climate Council, organização independente sem fins lucrativos.

Enquanto a Austrália luta contra a chuva no Leste, várias regiões do Oeste, em contrapartida, estão a combater os incêndios. Um bombeiro voluntário foi morto quando estava a combater um incêndio florestal, noticiaram os meios de comunicação social.

O Verão australiano, que decorre entre Dezembro e Fevereiro, está sob a influência do fenómeno El Niño, que pode provocar fenómenos climáticos extremos, desde incêndios florestais a ciclones e secas prolongadas.