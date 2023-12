Vídeo do TikTok dizia mostrar rua francesa que “não é real”. Afinal, contém filmagens

Prints tirados do vídeo publicado por 3Dystopia no Youtube

No TikTok, escreve-se que um vídeo com imagens de uma rua francesa foi feito sem usar imagens reais. No entanto, o autor do vídeo original já confirmou no YouTube que nem tudo foi feito em computador.

A publicação

O contexto

No TikTok, um vídeo de uma rua francesa onde não acontece nada de particularmente notável tornou-se viral por, alegadamente, não se tratar de uma filmagem, mas sim de um vídeo feito totalmente em computador. “Isto foi produzido em Unreal Engine 5 [uma ferramenta utilizada para o desenvolvimento de videojogos]. Não é real”, anuncia-se na publicação.

O vídeo conta, à data de redacção deste artigo, com mais de 852 mil gostos, quase 11 mil partilhas e mais de dez mil comentários. “O facto de haver pessoas aqui que acham que isto é real mostra o quão assustador o Unreal Engine 5 é”, escreve um utilizador.

No entanto, também há quem se mostre céptico nos comentários. “Não é Unreal 5, conseguem ver o reflexo do homem no espelho”, aponta um utilizador a quem prontamente outro responde: “Sabes que os meta-humanos são modelos humanos ultra realistas e fáceis de criar no Unreal Engine?”

Os factos

A versão original do vídeo, “Hacking Reality in Unreal Engine 5” (“Alterar a realidade em Unreal Engine 5”, em tradução livre) foi publicada no YouTube pela página 3Dystopia a 5 de Fevereiro de 2023. Ao contrário da versão publicada no TikTok, o vídeo tem dois minutos, e não apenas 18 segundos.

O autor do vídeo explica que este não foi feito a 100% no programa de desenvolvimento de videojogos e refere explicitamente nos comentários que há outras versões do vídeo divulgadas nas redes sociais que anunciam, de forma errada, que nenhuma imagem é real.

“Importante: vídeos editados e partilhados no Twitter podem ser enganadores”, alerta o criador do vídeo, num comentário fixado. “O vídeo original, acima, é feito em Unreal Engine dos três segundos ao minuto e 45 segundos.” Na mesma publicação, o autor também esclarece que coloca sempre um ícone do Unreal Engine quando utiliza imagens artificiais, e que assinala as passagens entre vídeo real e vídeo artificial com transições gráficas.

Na versão original há mais indícios de que algumas imagens não são autênticas. Por exemplo, aos 19 segundos de vídeo é visível a cabeça de um boneco numa das paredes que desaparece uns segundos mais tarde, apesar de se tratar, aparentemente, de um plano de filmagem contínuo.

Com recurso ao Google Maps, também é possível ver a rua onde as filmagens reais foram feitas e constatar que a rua feita em Unreal Engine é ligeiramente diferente da real.

Assim sendo, o vídeo publicado no TikTok mostra, ao invés do que anuncia, tanto imagens criadas artificialmente como filmagens reais. Nos primeiros nove segundos vêem-se imagens autênticas, sendo as restantes imagens artificiais.

Veredicto

O vídeo viral publicado no TikTok, ao contrário do que se anuncia, integra algumas filmagens autênticas e “reais”. Não se trata de um vídeo completamente artificial.