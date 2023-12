Noite de consoada em Paris marcada pelo assassínio de uma mãe e dos seus quatro filhos

A mãe, de 35 anos, duas filhas de sete e dez anos, um rapaz de quatro anos e um bebé de nove meses foram encontrados mortos no seu apartamento de Meaux, no departamento de Sena e Marne, subúrbio a norte de Paris, no dia de Natal. Tendo o pai sido detido para interrogatório esta terça-feira, suspeito de ter cometido os crimes. A confirmar-se, como tudo indica, que se trata mesmo do assassino, é o terceiro caso de filicídio na região de Paris nos últimos três meses, sempre com o pai como autor do crime.

