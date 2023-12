Explosão junto à embaixada de Israel em Nova Deli

A explosão não causou nenhum ferido. As autoridades estão a investigar o que provocou o incidente.

Uma explosão foi registada esta terça-feira junto à embaixada de Israel, em Nova Deli, na Índia. "Podemos confirmar que, por volta das 17h20 (hora local, por volta das 11h50 em Portugal), houve uma explosão nas proximidades da embaixada", disse o porta-voz da embaixada de Israel, Guy Nir, em declarações à agência Reuters.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel referiu que todos os funcionários escaparam ilesos e que as autoridades israelitas, juntamente com a polícia local, estão a investigar as causas da explosão.

Até ao momento, os bombeiros da cidade não conseguiram encontrar nada que ajude a explicar o incidente.

Segundo a Reuters, em Janeiro de 2021, também explodiu uma pequena bomba junto à embaixada israelita em Nova Deli, sem provocar ferimentos. Na altura, um funcionário israelita explicou que Israel estava a tratar a explosão como um incidente terrorista.