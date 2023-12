Celebrar a Cultura em cada bairro de Lisboa

Depois de um dia de trabalho, o regresso a casa é repleto de tarefas importantes. Ir ao supermercado, ir buscar os filhos à escola, ir passear o amigo de quatro patas, ou ir ao ginásio. E se a isto pudesse aliar uma ida ao teatro sem sair do seu bairro? Se pudesse ir ver uma exposição ou um concerto sem a logística da deslocação de transportes públicos ou de procurar estacionamento? Foi nesta lógica de fácil acesso e proximidade à cultura que, em 2022, a Câmara Municipal de Lisboa criou o programa “Um Teatro em Cada Bairro”.

Até agora, foram abertos seis espaços, com moradas em diferentes bairros da cidade, que proporcionam uma oferta diversificada de propostas culturais e procuram, continuamente, o envolvimento e a participação das comunidades e dos agentes locais. A Câmara Municipal de Lisboa espera que estes espaços possam servir de hubs culturais, tenham eles história ligada às artes ou não – embora se privilegie essa ligação.

Seis teatros já inaugurados

O projecto arrancou no Bairro de Santos ao Rego, onde foi inaugurado o primeiro teatro – o Espaço Avenidas – a 17 de Dezembro de 2022. Na altura, o vereador da cultura, Diogo Moura reforçou que o executivo acredita que “a Cultura tem este poder transformador, de mudar a sociedade para melhor”. E foi sempre este o mote da iniciativa.

De seguida e um pouco mais a norte na cidade, o antigo Palácio Marquês do Alegrete, na freguesia de Santa Clara, ganhou um novo nome – Quinta Alegre – e a função de promotor cultural. Descendo um pouco para Benfica, o Cine-Teatro Turim passou a fazer parte deste roteiro, 40 anos depois da sua primeira abertura. Mais central e localizado num dos mais carismáticos jardins de Lisboa, o teatro de bairro da freguesia da Estrela, inaugurado a 21 de Setembro, fica no icónico edifício da antiga Escola Froebel / Creche do Jardim da Estrela, favorecendo a ligação entre a natureza e a Cultura. Quase lado a lado, encontram-se a Boutique da Cultura, em Carnide, e os Coruchéus, em Alvalade.

Na última cerimónia de inauguração, realizada a 11 de Novembro no Complexo Municipal dos Coruchéus, o vereador Diogo Moura resumiu que a iniciativa “Um Teatro e Cada Bairro” cria "um espaço de proximidade, um espaço cultural de intervenção social e comunitária”.

Programas para toda a família

Esta é a oportunidade perfeita para levar as famílias a desfrutar mais dos seus bairros, sendo que cada local tem uma programação cultural própria rica em música, teatro, ateliês para famílias, encontros, clubes de leitura e emissões ao vivo.

Os programas de cada teatro são disponibilizados na Agenda Lisboa e quase todos os teatros têm a sua própria página de Instagram, onde divulgam a sua agenda. Assim, qualquer pessoa pode consultar as iniciativas que estão desenhadas para envolver todos, novos e idosos, pais e filhos.

“O programa ‘Um Teatro em Cada Bairro’ reflecte a visão que tenho para Lisboa: a de uma cidade com a Cultura no centro” afirmou, por sua vez, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, num dos comunicados oficiais sobre a iniciativa. “Uma cidade em que a Cultura é descentralizada, próxima de todas as comunidades e acessível a cada uma delas. Em que a Cultura é aberta ao usufruto de todos e está viva e renovada”, reforçou.

Um compromisso com a comunidade

Inscrita nas Grandes Opções do Plano do executivo municipal eleito para o mandato 2021-2025, a iniciativa “Um Teatro em Cada Bairro” procura apoiar os artistas e agentes culturais da cidade, fazendo frente às assimetrias existentes no acesso à Cultura entre diferentes bairros, e incentivar a multidisciplinaridade entre áreas artísticas. É também um compromisso do executivo para com os habitantes de uma cidade que está cada vez mais cosmopolita e virada para a aposta cultural.

“A Cultura não é um nicho, a Cultura é tudo para a cidade, e esse compromisso com a Cultura é importante para que (...) tenham salas onde possam sonhar" disse Carlos Moedas, na inauguração do Cine-teatro Turim, frase que resume bem o propósito de “Um Teatro em Cada Bairro”.